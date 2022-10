“Pantanal”: José Loreto como lidou com os receios de gravar o remake da Globo

Com o fim do remake de "Pantanal", José Loreto se despede de Tadeu (João Miguel Júnior/Globo)

As gravações do remake de “Pantanal” começaram em agosto de 2021, mas José Loreto entrou na trama apenas na segunda fase, quando começou a interpretar Tadeu em sua fase adulta. Agora, com o fim das gravações e o último capítulo já exibido, o ator revelou qual foi sua sensação ao receber o convite de Bruno Luperi.

Segundo ele, a primeira sensação não foi tão positiva, por causa da pressão de gravar um clássico da dramaturgia: “A pressão do público e da imprensa a gente sentiu bem no início, antes de começar a gravar. Mas quando nos juntamos todos no Pantanal, elenco, equipe, direção, isso deu leveza para as coisas e o sucesso foi consequência dessa união. E logo foi embora essa expectativa ou qualquer medo da comparação”.

A diretora Beta Richard recebe um abraço de José Loreto, no encerramento das gravações de "Pantanal" (PAULO BELOTE/Paulo Belote/Globo)

As gravações do folhetim encerraram em setembro e o ritmo de festa tomou conta do elenco e da equipe, que já estava no Rio de Janeiro, mas para Loreto, as filmagens poderiam continuar: “Nesses últimos momentos, eu sinto que podia ter mais um ano de gravação. O trabalho foi muito cansativo, árduo, eu brinco que foi um perrengue ‘chic’”.

José Loreto contou que passou três meses vivendo no Pantanal e que, mesmo com um ambiente agradável, sentiu muita falta da família: “Foi intenso, quando voltamos para o Rio de Janeiro, gravamos muito. Foi muito puxado, cansativo, mas todo dia eu estava com um sorrisão na cara”, refletiu o famoso.

José Loreto, Marcos Palmeira e Dira Paes em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Já sobre a escolha de regravar a novela, o ator garante que foi um dos maiores acertos da Globo, que conquistou bons índices de audiência: “Essa novela foi um acerto, a obra certa, no momento certo, falar de natureza, desse Brasil profundo, dessa conexão cheia de histórias boas, um clássico... ‘Pantanal’ é um marco para mim, de cabo a rabo. Desde a primeira vez que Papinha (Rogério Gomes) me ligou até agora, o último dia de gravação. As emoções que eu tive enquanto personagem, as vivências, eu esqueci um pouco do Zé. Foi maravilhos”, celebrou Loreto.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” foi baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1990, e será substituído por “Travessia”, de Gloria Perez, que estreia na segunda-feira (10).

