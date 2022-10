Lucas Souza e Jojo Todynho estão separados: “Peço que respeitem”

O oficial do exército Lucas Souza confirmou neste sábado (08), por meio de um post no Instagram, que ele e Jojo Todynho não formam mais um casal.

“Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais! Em respeito às pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida onde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados”, escreveu o influenciador digital, ao postar uma foto do casamento.

Na legenda, Lucas pediu que todos respeitem a decisão: “Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim! Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem”, escreveu ele.

Até o momento, Jojo Todynho não comentou sobre a separação, mas em uma sequência de vídeos nos stories, a famosa comentou que ainda está aprendendo a lidar com a internet e que “o homem” estava bravo: “Eu não estava em crise, mas agora eu arrumei uma crise no meu casamento. O Lucas falou que até o final desta temporada [do Jojo Nove e Meia] ou ele infarta ou ele vai embora”.

Jojo Todynho fala da intimidade do casal

Casada há pouco mais de um ano, Jojo Todynho contou quando mandou a primeira foto íntima para o marido, o oficial do exército Lucas Souza. A revelação aconteceu durante o podcast do “Jojo Nove e Meia”, talk show que apresenta no canal fechado Multishow.

Segundo a famosa, o nudes foi enviado durante uma conversa: “Eu mandei uma mensagem para ele e depois mandei a minha foto e falei para ele guardar porque ele não iria ver essa x***a preta nunca mais”, afirmou a famosa, que também confirmou que já estava apaixonada pelo influenciador digital.

No mesmo programa, Jojo Todynho contou que foi a primeira mulher de Lucas Souza: “Meu marido, graças a Deus, não me deixa com fome. Sou a primeira namorada e mulher dele. Ele fala que ele é seletivo, aí eu falo, não está tudo certo”, contou.

