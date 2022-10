Jojo Todynho voltou a desabafar nas redes sociais: “Ninguém se preocupa com você”

Jojo Todynho no palco do "Jojo Nove e Meia" (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho voltou a soltar o verbo nas redes sociais, mas desta vez ela não mencionou nenhum nome. Em uma postagem feita nos stories do Instagram, a famosa deixou claro que continuará falando aquilo que pensa e não tem medo de ser quem ela é.

“Sabadou meu povo e o recado de hoje é: não tenha vergonha de reverberar, de expor o que você acha, do que você pensa. Não tenha vergonha de ser livre”, começou a cantora, que diariamente conversa com os seus seguidores.

Na sequência de vídeos, Jojo Todynho deu a entender que alguém queria tirar algo dela: “Gente que nunca nem me deu bom dia vai brigar por uma coisa que eles nem tem direito, que eu trabalhei pra ter”, esbravejou a famosa, que mais uma vez ocultou o nome da pessoa.

Em seguida, ela disse que a vida era para ser vivida, já que só se tem uma: “Vai embora tudo que eu venho construindo aí. Eu vou embora e tudo vai ficar para os meus filhos. Se você ficar se ocultando querendo se caber num padrão que não existe, querer mostrar uma pessoa que você não é, preocupado com o que vão achar ou vão deixar de achar, você não vai viver”.

Ainda no desabafo matinal, Jojo Todynho disse que não vai ficar vendo a vida passar e que a ideia é não ligar para a opinião dos outros: “O tempo passa e você não foi quem você desejou ser. Você não fez o que você quis fazer. Porque estava preocupado com os outros. Ninguém se preocupa com você, ninguém vai pular a fogueira por você”.

Ela finalizou a dica com aquele velho afirmando que bons amigos são poucos: “São poucos que vão te dar a mão e vão falar assim: vamos atravessar essa via. Então para de querer ser uma coisa que não é, seja você. Eu sou isso aqui, gostou, gostou, não gostou não posso fazer nada”.

