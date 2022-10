Google preparou surpresa para os fãs de Velma, de ‘Scooby Doo’

Um dos desenhos mais queridos pela criançada dos anos 1990, “Scooby Doo” segue fazendo sucesso ainda hoje. Prova disso são as atualizações que o desenho já passou desde seu lançamento.

A última foi a revelação de um traço de personalidade da personagem Velma. Como muitos fãs já teorizavam, a integrante mais inteligente do quinteto é uma mulher lésbica.

A novidade foi comemorada inclusive pelo Google, que preparou uma surpresa para os fãs da personagem.

Ao buscar pelo termo “velma”, seja pelo computador ou pelo celular, o internauta se depara com uma animação com as bandeiras do Orgulho LGBTQIA+ e também especificamente do Orgulho Lésbico.

A ação é uma forma de celebrar a representatividade de integrantes da comunidade LGBTQIA+.

Saindo do armário

A orientação sexual de Velma foi revelada no novo filme da franquia, “Trick or Treat Scooby Doo!”, lançado no dia 4 de outubro.

Velma conhece uma vilã chamada Coco Diabo, por quem passa a demonstrar um profundo interesse. Ela analisa cada traço de Coco e não demora muito para se ver apaixonada.

Ela acaba confessando para Daphne que tem um grande crush na vilã. Veja a cena:

Um sonho se realizando!! A Velma com interesse romântico numa mulher no novo filme "Trick or Treat Scooby-Doo" que estreia hoje. pic.twitter.com/RjXy4jvBWU — lesbocine (@lesbocine) October 4, 2022

Esta não é a primeira vez que sua orientação sexual é abordada: recentemente, o produtor Tony Cervone postou uma foto da personagem com uma bandeira LGBTQIA+.

Além disso, no filme dos anos 2000, o roteirista James Gunn (diretor de “Guardiões da Galáxia”) já tinha intenção de mostrá-la como uma mulher lésbica abertamente, mas os estúdios barraram as cenas.

Leia também: [VÍDEO] Cachorra chora e pede para sair para pescar com dono