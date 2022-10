Fátima Bernardes quer “iniciar uma nova década” no “The Voice Brasil”

Fátima Bernardes assume o comando do "The Voice Brasil" em 2022 (João Cotta/Globo)

Fátima Bernardes mudou radicalmente na Globo. A ex-apresentadora do “Encontro” deixou as manhãs para assumir o “The Voice Brasil”, programa exibido no horário nobre da emissora.

Estreante na 11ª temporada do reality show musical, a famosa está empolgada e diz que será uma nova era para a atração, que começa em novembro: “É momento de iniciar uma nova década. E é impressionante como o programa, mesmo depois de dez edições, tem frescor, continuamos vendo muita gente talentosa chegando”.

Iza, Thais Fersoza e Gaby Amarantos estão no primeiro The Voice Brasil apresentado por Fátima Bernardes (Reprodução)

Além dos cantores, Fátima Bernardes disse que ficou emocionada em voltar a ter um programa com plateia: “Eu gostei muito de reencontrar a plateia. Foi muito tocante ver esse carinho e essa saudade que as pessoas estavam, assim como eu estava deles, desse contato mais próximo com o público. Estou muito emocionada e acho que será muito bonito de ver”.

Com a chegada de Fátima, o “The Voice Brasil” aumentou a presença de mulheres no elenco principal, algo que é comemorado pela famosa: “Com a minha chegada, a chegada da Gaby e da Thais, acredito que teremos uma nova dinâmica entre os que já estavam e nós”, adianta.

Além dela, as cadeiras do “The Voice Brasil” também ganham mais uma famosa que vai montar o seu time para ganhar o prêmio final. Após 10 edições, Carlinhos Brown deixa o time de técnicos e é substituído por Gaby Amarantos, que participou em 2013. Ela se junta a Lulu Santos, Michel Teló e Iza.

Michel Teló e Lulu Santos seguem na 11ª temporada do The Voice Brasil (Reprodução)

Por fim, o time feminino conta ainda com Thais Fersoza, que estreou no “The Voice+” deste ano, e seguirá realizando as entrevistas nos bastidores da competição musical da Globo: “Estarei junto com a Fátima Bernardes, que é uma pessoa que admiro muito. A gente tem um relacionamento bacana e agora vamos construir uma história juntas. Não vejo a hora de conhecer esses novos talentos e cobrir todo o bastidor”, afirma a esposa do cantor Michel Teló.

Com direção artística de Creso Eduardo Macedo e previsão de estreia para novembro, a 11ª temporada do “The Voice Brasil” irá ao ar às terças e quintas, após a exibição de “Travessia”.

