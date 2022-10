Eleições 2022: Fernanda Montenegro declara qual será o seu candidato no 2º turno

Fernanda Montenegro nunca escondeu de seus seguidores suas críticas a Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil, e nesta sexta-feira (07), a veterana usou suas redes sociais para declarar o seu voto no 2ª turno das eleições presidenciais, que acontecem no dia 30 de outubro.

“Voto em Lula na esperança de um Brasil com educação, com saúde, e na defesa da natureza. Voto em Lula, na esperança do real atendimento à ciência, à cultura, à cultura das artes”, declarou a atriz, de 92 anos, em seu perfil oficial no Instagram.

Em novembro de 2021, Fernanda Montenegro aproveitou uma entrevista dada ao “Fantástico” para declarar sua opinião sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Para ela, o atual governo “é pior do que a ditadura, porque veio pelo voto”.

Durante o programa da TV Globo, a veterana da dramaturgia comparou ainda o governo com o período do regime militar que o Brasil atravessou entre os anos de 1964 e 1985: “É pior [do que a ditadura], porque veio pelo voto, então há uma organização política por trás, tradicional, que opta por essa calamidade e por essa tragédia.

“Em todo governo de força, a primeira coisa é estrangular a cultura das artes, porque é um onde o país existe com a assinatura e com a opção de um futuro”. O Brasil comprovou que não é possível ter reeleição, foi comprovado que a reeleição exige compra, venda e aluguel do poder político. Esse homem [Bolsonaro] não está no poder da noite para o dia”, explicou Fernanda Montenegro.

“A contestação está igual, a visão trágica do momento que a gente vive está igual, mas não é que eu esteja calma. Às vezes eu tenho a impressão que temos um país em Brasília que coloniza o Brasil aqui, mas a gente deve cantar”, ressaltou.

Fernanda Montenegro na ABL

Aos 92 anos, a atriz Fernanda Montenegro foi eleita para compor a Academia Brasileira de Letras (ABL), onde vai ocupar a cadeira 17, que já foi de Sílvio Romero (fundador), Osório Duque-Estrada, Roquette-Pinto, Álvaro Lins e Antonio Houaiss.

