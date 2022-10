“Travessia”: Personagem de Grazi Massafera marca a vida de outros três; entenda

Sem contrato fixo com a Globo e longe das novelas há três anos, Grazi Massafera será vista mais uma vez no horário nobre da Globo. A partir de segunda-feira (10), a atriz interpreta Débora, personagem de “Travessia”, trama que substitui o remake de “Pantanal”.

No entanto, os fãs da famosa não devem se empolgar muito, já que ela fará apenas uma participação especial no folhetim de Gloria Perez. Segundo o roteiro, Grazi só aparece no capítulo de estreia e, ainda, consegue causar um grande problema na vida de Guerra (Humberto Martins) e Moretti (Rodrigo Lombardi).

Na novela da Globo, Débora surge como uma linda mulher, que vive um romance com Guerra, empresário e dono de uma grande construtora. Ambiciosa, ela não está apaixonada por ele, mas gosta de todos os mimos e confortos que o noivo pode proporcionar.

Personagem de Grazi Massafera morre no primeiro capítulo de "Travessia" (Divulgação/Globo)

Mesmo com tudo caminhando bem, a personagem de Grazi Massafera em “Travessia” acaba dando um tiro no próprio pé ao se encantar por Moretti, que acaba virando pivô de uma grande crise entre ela e o personagem de Humberto Martins.

Logo no primeiro capítulo, Guerra descobre que foi traído por Débora e Moretti e decide acabar o relacionamento e expulsar a mulher de sua casa. Além disso, outro segredo surge, ela está grávida e o pai da criança, Chiara (Jade Picon) não é Guerra.

Na reta final da gestação, Débora sofre um grave acidente de carro e é levada para o hospital, onde dá à luz, mas não resiste, deixando o elenco de “Travessia”. Na cena seguinte, Guerra é chamado na maternidade e acaba criando Chiara como sua filha, mesmo sabendo que não é o pai de sangue.

Na novela "Travessia", de Gloria Perez, Jade Picon interpreta Chiara (Estevam Avellar/Globo)

Programa especial sobre “Travessia”

Como aconteceu com “Pantanal”, o “Globo Repórter” desta sexta-feira (07) fará um programa especial sobre a nova novela da Globo, que estreia na próxima segunda-feira (10).

A atração fará uma expedição por Lisboa, cidade onde foram gravadas algumas cenas iniciais da trama de Gloria Perez. Além do folhetim, o “Globo Repórter” vai mostrar a vida dos imigrantes, que deixam seus países em busca de qualidade de vida.

O programa vai passar por Monsanto, com uma área três vezes maior que o Central Park de Nova York, e pelas águas do Rio Tejo.

