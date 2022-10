Protagonistas de “Pantanal” revelam qual o segredo para o sucesso da novela

O remake de “Pantanal” demorou 32 anos para ganhar forma e entrar para a lista dos maiores sucessos da dramaturgia da Globo. Entre muitas incertezas, por causa da pandemia da covid-19, que atrasou as gravações em estúdio e no Mato Grosso do Sul, onde foram feitas as cenas iniciais e também externas da trama, que foi adaptada por Bruno Luperi.

Em ritmo de despedida, Alanis Guillen, que interpretou a protagonista Juma Marruá, celebra sua primeira novela em horário nobre e o sucesso da história, que ganhou novos telespectadores, mas também fez os antigos recordarem a história criada originalmente por Benedito Ruy Barbosa.

Segundo a atriz, que segue contratada pela Globo, o remake de “Pantanal” marcou uma forte mudança em sua vida: “A novela ainda está modificando muito a minha vida a cada dia. É tanta coisa que se vive, tanta transformação, interna, externa, e eu sinto que ainda é cedo para digerir tudo isso. Sei que terei tempo de elaborar e digerir”.

"Pantanal": Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa gravam cena do parto de Juma (João Miguel Júnior/Globo)

Além da novela, Alanis destaca que Juma foi uma personagem intensa e muito presente: “Posso dizer que foi um processo muito importante no campo de pesquisa como atriz. A Juma me permitiu desbravar o estudo de uma personagem, de uma história, de um jeito intenso e muito interessante. Essa experiência foi realmente muito engrandecedora”, afirmou a famosa.

LEIA TAMBÉM: “Encontro”: Mãe de Silvero Pereira emociona ator ao vivo: “Grande homem”

Além dela, Jesuíta Barbosa, que interpretou o protagonista Jove, também enfrentou muitas barreiras no começo da segunda fase de “Pantanal”, mas consegue enxergar o crescimento do personagem ao longo do remake: “A pressão, diretamente, eu não senti. Eu senti que eu tinha de me organizar bem para fazer”.

Casamentos marcam o último capítulo do remake de "Pantanal" (Estevam Avellar/Globo)

Famoso por trabalhos no cinema e no teatro, o ator ressaltou que a aceitação do público foi o resultado de um trabalho em equipe: “Nós [elenco e equipe], nos tornamos amigos, uma família. Eu sabia que seria um projeto grande, com um resultado bom. Eu tinha muitas esperanças quando apareceu o convite. Eu sabia que seria um projeto com qualidade e organização para gravar”.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” foi baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1990, e será substituído por “Travessia”, de Gloria Perez, que estreia na segunda-feira (10).

LEIA TAMBÉM: “Mais Você”: Fãs apontam erro grave de Ana Maria Braga: “Furou a novela”