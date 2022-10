Ousado e com cor vibrante: esse foi o look que Kate Middleton usou em visita

Kate Middleton assumiu a missão de mudar o desenvolvimento da primeira infância para melhor - e quem disse que ela não pode fazer isso enquanto também arrasa no departamento de moda?

A princesa de Gales apostou em uma cor brilhante para conversar com a equipe de uma maternidade do condado de Royal Surrey. A visita foi para conhecer a equipe e aprender sobre o apoio holístico que eles fornecem às mulheres grávidas e novas mães.

Para contrastar com o céu nublado, a princesa de Gales usou um vestido midi na cor mostarda da Karen Millen, com saia plissada, decote recortado e mangas bufantes. Como sempre, ela usava acessórios minimalistas, usando sapatos de salto marinho e uma bolsa de camurça combinando.

Outros itens usados pela princesa também caíram bem ao look: ela optou por brincos de ouro branco e diamantes da marca Emily Mortimer Jewellery, trazendo ainda mais elegância.

Durante a visita, a Kate passou por várias áreas do hospital. Ao chegar, ela conheceu a equipe Jasmine da unidade, que se dedica a ajudar mães que estão passando por problemas de saúde mental durante e após a gravidez.

Kate conversou com mães e famílias que receberam apoio da equipe do Royal Surrey County Hospital. Ela foi, uma presença encorajadora em todos os encontros.

Fazer uma mudança para a melhor na vida das crianças é algo com o qual a princesa sempre se importou profundamente – e ela considera isso uma questão extremamente pessoal. Em junho, liderou sua primeira mesa redonda com políticos do Reino Unido enquanto defendia a importância do desenvolvimento na primeira infância. Durante a discussão, ela compartilhou as descobertas reunidas pelo Royal Foundation Center for Early Childhood, lançado no ano passado.

Ser ativista nas causas que acredita e entender de moda é o que a princesa faz de melhor.