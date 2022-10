Olivia Molly Rogers se inspira em princesa Diana e aposta em vestido de vingança

Olivia Molly Rogers teve seu próprio momento de princesa Diana nesta quarta-feira, quando fez sua primeira aparição pública desde que confirmou sua separação do marido Justin McKeone, que esteve por 8 meses.

A ex-Miss Universo Austrália, de 30 anos, chamou a atenção em um glamouroso vestido de festa preto no lançamento da coleção primavera/verão de Bianca and Bridgett, em Gold Coast.

O vestido rapidamente atraiu comparações com o icônico “vestido de vingança” usado por Diana em um evento na Serpentine Gallery, logo após seu marido, o príncipe Charles - agora rei Charles III - admitir adultério em uma entrevista na televisão.

Como o famoso vestido da falecida princesa de Gales, a roupa de Olivia apresentava uma silhueta justa e oferecia um vislumbre do decote.

Rogers mostrou que realmente leva a sério a inspiração em Diana, quando se trata de estilo, completando o look icônico com brincos de gota e uma bolsa preta que lembra a que a amada realeza carregava.

Os fãs de Olivia no Instagram a encheram de elogios depois que ela postou fotos suas no evento, com uma delas escrevendo: ‘Alguém disse vestido de vingança?’

O vestido de vingança da princesa Diana

Em 20 de novembro de 1994, Diana participou da festa da Vanity Fair na Serpentine Gallery em Londres, na mesma noite em que o príncipe Charles assumiu o adultério em uma entrevista televisa.

No momento em que os fãs estavam grudados nas telinhas para saber a repercussão da história, Diana sai estonteante do carro para o evento, com um vestido preto, que valorizava o corpo, com decote, ombros e pernas de fora – mostrando que, a partir dali, não seguiria mais nenhum código de conduta de vestimenta da realeza.