Nudes de Jojo Todynho? Famosa fala sobre a primeira que mandou para o marido

Além do programa na TV, Jojo Todynho ganhou um podcast (Reprodução/@jojotodynho)

Casada há pouco mais de um ano, Jojo Todynho contou quando mandou a primeira foto íntima para o marido, o oficial do exército Lucas Souza. A revelação aconteceu durante o podcast do “Jojo Nove e Meia”, talk show que apresenta no canal fechado Multishow.

Segundo a famosa, o nudes foi enviado durante uma conversa: “Eu mandei uma mensagem para ele e depois mandei a minha foto e falei para ele guardar porque ele não iria ver essa x***a preta nunca mais”, afirmou a famosa, que também confirmou que já estava apaixonada pelo influenciador digital.

No mesmo programa, Jojo Todynho contou que foi a primeira mulher de Lucas Souza: “Meu marido, graças a Deus, não me deixa com fome. Sou a primeira namorada e mulher dele. Ele fala que ele é seletivo, aí eu falo, não está tudo certo”, contou.

Novo look de Jojo Todynho

A apresentadora e cantora está de visual novo. Pelas redes sociais, ela mostrou para os seus fãs que foi ao salão para colocar megahair e renovar as mechas.

Na transformação, exibida em um vídeo, Jojo aparece com os fios curtos e, em seguida, ela surge sorrindo e com o cabelo mais longo e iluminado. Já na legenda ela escreve que estava usando um cabelo de milhões: “Hair de milhões”, destacou a famosa.

Nos comentários, a apresentadora do “Jojo Nove e Meia” recebeu inúmeros elogios e foi chamada de gata e linda por muitos seguidores. Um amigo pessoal destacou a alegria da famosa: “Tá lindona amiga. Só de olhar para você já passa alegria e vontade de rir. Tu é muito engraçada”.

Porém, nem todos aprovaram a mudança, uma fã disse que Jojo não precisava mudar o cabelo e fez um apelo: “Assuma a sua raça e a cor dos seus cabelos! Quer ser loira de cabelos lisos?”, criticou a anônima nos comentários.

