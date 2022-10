Miguel de Chocolate com Pimenta: Relembre a história deste personagem misterioso

Em "Chocolate com Pimenta", Caco Ciocler interpreta Miguel, um forasteiro que ajuda Ana Francisca (Mariana Ximenes) (Reprodução/Globo)

Depois de uma pequena participação no remake de “Pantanal”, Caco Ciocler será visto em “Chocolate com Pimenta”, novela que ganhou uma edição especial nas tardes da Globo. Na trama, ele interpreta Miguel, que aparece apenas na segunda fase e mexe com a vida de Ana Francisca (Mariana Ximenes).

Para quem não lembra, a chegada de Miguel é cheia de complicações, já que ele sofre um acidente durante um voo de balão. Na cena, que ainda será exibida, o personagem será encontrado desmaiado pela protagonista de “Chocolate com Pimenta”, que acaba socorrendo o rapaz, sem saber quem ele é realmente.

"Chocolate com Pimenta": Ana Francisca (Mariana Ximenes) encontra Miguel (Caco Ciocler) desacordado (Reprodução/Globo)

A personagem também fica encantada com o nome de anjo e a ideia de que ele caiu do céu. Depois disso, Ana leva Miguel para o sítio de Carmen (Laura Cardoso) para que ele consiga se recuperar do acidente e, ao se sentir mais próximo de Aninha, ele conta que é filho de Ludovico (Ary Fontoura), o dono da fábrica de chocolates.

LEIA TAMBÉM: “Pantanal”: Velório de José Leôncio acontece nos rios do bioma; saiba como será

Durante a conversa reveladora, o personagem vivido por Caco Ciocler afirma que não está interessado na fortuna deixada por ele, mas que o milionário se envolveu com sua mãe, que era uma cigana e está atrás de sua história. Na cena, Miguel mostra as cartas e fotos que foram enviadas para sua mãe, o que deixa claro que a revelação não é uma invenção.

Durante sua estadia na casa de Ana Francisca, Miguel mostra que pode ser um grande amigo e um bom conselheiro para a protagonista da novela de Walcyr Carrasco, alertando sobre os perigos que cercam a personagem. Ele também vira um grande apoio quando Danilo (Murilo Benício) se separa de Ana Francisca e pede a guarda de Tonico (Guilherme Vieira).

No fim, o personagem de Caco Ciocler encerra sua participação em “Chocolate com Pimenta” da mesma forma que começou. Na cena final, Miguel aparece voando em um lindo balão colorido, deixando Ana Francisca e Danilo vivendo juntos, ao lado do filho.

LEIA TAMBÉM: Destino cruel: Graça não teve um final feliz em “Chocolate com Pimenta”