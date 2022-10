“Mais Você”: Fãs apontam erro grave de Ana Maria Braga: “Furou a novela”

"Mais Você": Durante programa gravado, Ana Maria Braga entrega cena do último capítulo de "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Marcos Palmeira foi o convidado de Ana Maria Braga para falar sobre o remake de “Pantanal”, que chega ao fim no capítulo desta sexta-feira (07). Mas, durante a entrevista, a apresentadora do “Mais Você” furou a Globo ao revelar que Tadeu (José Loreto) ganha a sela de prata do velho Joventino (Irandhir Santos).

Durante o programa, que toda sexta-feira é gravado, a veterana estava conversando com o intérprete de José Leôncio, quando disse que assistiu a cena e foi lindo ver o filho de coração ganhar a herança, mas o capítulo de quinta-feira (06) não mostrou o fim da disputa, que também não foi ao ar na primeira versão da novela, em 1990.

No "Mais Você", Ana Maria Braga e Marcos Palmeira falam sobre a versão original e o remake de "Pantanal" (Reprodução/Globo)

A gafe de Ana Maria Braga não passou despercebida pelos fãs do programa, que usaram as redes sociais para apontar o erro: “A Ana Maria entrevistando o Marcos Palmeiras, falou que assistiu ontem em ‘Pantanal’ que o ‘Tadeu ganhou a corrida e levou a sela de cavalo do pai como prêmio’”. Ontem o episódio terminou antes da corrida começar”, disse uma telespectadora.

Outro perfil também comentou a fala da veterana e lembrou que o programa não é ao vivo: “Programa gravado da nisso...Estão falando de coisas que ainda não aconteceram na novela”.

Já um terceiro criticou a gravação e disse que Ana Maria não tem motivos para morar em São Paulo: “O ‘Mais Você’ acaba de furar a novela ‘Pantanal’ dizendo que o Tadeu ganhou a sela de prata. Sendo que isso não foi ao ar ainda. Programa gravado nas sextas é ruim demais, esse tipo de coisa vem sempre acontecendo. Tem que ser ao vivo”.

Já no programa, Marcos Palmeira afirmou que não lembrava se a cena teria sido gravada na primeira versão de “Pantanal”, quando ele interpretou Tadeu: “Eu não lembrava deste momento e, realmente, ele não aconteceu. Não mostrou a corrida”, disse o ator, que participou da entrevista por chamada de vídeo.

