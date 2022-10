Justiça de São Paulo condena Maíra Cardi a nove meses de prisão por xingar nutrólogo na web

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou a influenciadora digital Maíra Cardi a nove meses de prisão por xingamentos feitos na internet contra o nutrólogo Bruno Cosme Araújo de Oliveira. Ele moveu um processo contra ela por calúnia, injúria e difamação e celebrou nas redes sociais a condenação.

“Acabo de receber a notícia de que ganhamos o processo contra a senhora Maíra Cardi. Ela foi condenada na esfera penal pelo crime de difamação contra mim, tendo sido imputada uma pena de nove meses de detenção. Essa foi uma importante decisão que mostra que nós, profissionais de saúde, não devemos nos abster de alertar a população dos males que orientações leigas podem trazer para a saúde das pessoas”, disse o nutrólogo em postagem no Instagram.

Nutrólogo celebra condenação de Maíra Cardi por xingamentos na web (Reprodução/Instagram @drbrunocosme)

De acordo com o TJ-SP, a decisão ocorreu em primeira instância e Maíra poderá responder em liberdade até o fim do processo. Conforme a decisão, a pena também poderá ser substituída por uma indenização no valor de R$ 24.240, além de uma multa no valor de 30 salários mínimos.

Maíra não se pronunciou sobre o caso. A defesa dela não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Xingamentos

O processo em questão foi aberto depois que Maíra, que diz ser uma coach de emagrecimento, fez uma live incentivando seus seguidores a fazer um jejum de cinco dias. Na época, Bruno Cosme se mostrou contrário e criticou a atitude dela.

“Eu já vi muita barbaridade em redes sociais, mas essa superou todas. Quanta irresponsabilidade, senhora. Fico impressionado com o quanto as pessoas dão audiência para essas insanidades. Uma pessoa com 6 milhões de seguidores influencia um monte de gente a fazer um jejum de cinco dias? Que desserviço. Jamais façam qualquer tipo de jejum sem orientação médica, e um jejum de cinco dias com nenhum tipo de orientação”, escreveu o médico.

Maíra respondeu ao nutrólogo com um xingamento. “Um doutor de merd*, chamado Bruno alguma coisa, falando mal do jejum e falando merd* ainda. Ô, fulano, você tem que se aprofundar melhor. A gente fez uma live de uma hora e meia, com um profissional que estuda de verdade, não é igual a você, que fica aí sentado atrás querendo ganhar like e não estuda ao nutró cacet* nenhum”, afirmou a influenciadora.

Assim, ele entrou com uma queixa-crime no Tribunal de Justiça de São Paulo, cujo resultado foi a condenação. Mas o nutrólogo ainda aguarda o resultado de outra ação contra Maíra, no Tribunal de Justiça da Paraíba, onde ele pede indenização por danos morais.

Separação

Na quinta-feira (6), Maíra Cardi anunciou o fim de seu casamento com o ex-BBB Arthur Aguiar por meio de um post nas redes sociais. Com um histórico de términos e voltas, a influenciadora escreveu que a jornada entre ela e o ator teve seu fim.

“Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”, registrou ela.

O casal de famosos se casou após cinco meses de namoro, em dezembro de 2017. Embora juntos por quase cinco anos, a relação já contou com términos e voltas, devido a alguns episódios entre os dois.

Em maio de 2020, a influencer anunciou o fim do casamento e o classificou como término amigável. Contudo, Maíra compartilhou um vídeo sobre o relacionamento com o ator, expondo episódios de traição por parte de Arthur.

A dupla de famosos decidiu reatar novamente em abril de 2021, mas terminaram mais um vez oito dias após o retorno.

Depois disso, eles voltaram a morar juntos novamente em dezembro. Enquanto o ator esteve confinado no BBB, a influencer protagonizou diversas polêmicas durante suas interações com a presença do então marido no reality.

