‘Halloween Ends’ realmente será o último filme da franquia? Jamie Lee Curtis e diretor não descartam retorno

Embora ‘Halloween Ends’ esteja programado para ser o último filme da trilogia de terror slasher revivida com a direção de David Gordon Green, Jamie Lee Curtis não descartou a possibilidade de aceitar futuros convites. A atriz que protagoniza a trama ao dar vida a Laurie Strode comentou sobre como foi acionada para retomar à nova sessão de longas.

“Eu estava sentado no lugar exato em que estou sentado agora quando meu telefone tocou, e era Jake Gyllenhaal”, disse Curtis à SFX, de acordo com o portal Gamer Radar. “Peguei o telefone e ele disse: ‘Ei, Jame, meu amigo David Gordon Green’ - com quem ele havia acabado de trabalhar no filme Stronger - ‘gostaria de falar com você sobre um filme de Halloween’. Isso foi em 2017, no verão. A última coisa que pensei há cinco anos que faria seria um filme de Halloween.”

“E aqui estou eu, [risos], tendo completado três deles com um fantástico grupo criativo de pessoas. Isso não foi apenas satisfatório para mim pessoalmente e criativamente, mas também me lançou criativamente para um outro mundo. uma vida criativa agora, por causa do filme de Halloween e do sucesso”, continuou.

“Agora tenho uma parceria com Jason Blum na Blumhouse, tenho uma produtora, escrevi um filme de terror que vou dirigir, estou produzindo séries de televisão, estou comprando livros. Tudo isso foi a última coisa que pensei que faria cinco anos atrás. Então dizer nunca é estúpido”, continuou.

Diretor comenta sobre possível continuidade da Forma do Mal

David Gordon Green assumiu que seu tempo atrás das câmeras em Haddonfield pode ter terminado. Contudo, o diretor está ciente de que A Forma do Mal (The Shape), o assassino mascarado conhecido como Michael Myers, pode encontrar uma forma de voltar para assombrar aos sobreviventes.

“Você pode matar todos os personagens e ainda encontrar uma maneira de continuar suas histórias”, falou o diretor sobre a continuidade da franquia. “Então, enquanto eles forem bem-sucedidos, como Carpenter costuma falar – porque ele foi o destinatário dos sucessos e frustrações dessas reinvenções – as histórias encontrarão maneiras de continuar, tenho certeza.”

Assista ao trailer: