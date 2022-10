‘Halloween Ends’: Novo pôster sangrento de Michael Myers é divulgado

A IMAX compartilhou um novo pôster assustador de Michael Myers nesta terça-feira (4). A arte exclusiva de ‘Halloween Ends’ foi publicada nas redes sociais e relembrou aos fãs da franquia que o lançamento do último filme se aproxima.

This IMAX #ExclusiveArt has us peeking through our fingers 🫣. #HalloweenEnds in 10 days. pic.twitter.com/OEmExzUma4 — IMAX (@IMAX) October 4, 2022

No Brasil, ‘Halloween Ends’ chega aos cinemas no dia 13 de outubro, próxima quinta-feira. A trama promete um confronto ‘pesado’ entre a protagonista ‘final girl’ Laurie Strode e o assassino mascarado Michael Myers.

Ansioso para acompanhar o desfecho da trama? Apague todas as luzes, feche todas as portas e prepare-se para uma das noites mais sangrentas, pois Michael Myers está “mais forte” do que nunca, como aponta a protagonista no último trailer.

Sinopse oficial

“Quatro anos após os eventos do Halloween Kills do ano passado, Laurie está morando com sua neta Allyson e está terminando de escrever suas memórias. Michael Myers não foi visto desde então. Laurie, depois de permitir que o espectro de Michael determinasse e conduzisse sua realidade por décadas, decidiu se libertar do medo e da raiva e abraçar a vida. Mas quando um jovem, Corey Cunningham é acusado de matar um menino que ele estava cuidando, isso desencadeia uma cascata de violência e terror que forçará Laurie a finalmente enfrentar o mal que ela não pode controlar, de uma vez por todas.”

Diretor fala sobre críticas de ‘Halloween Kills’

Após o lançamento do segundo longa da nova trilogia, ‘Halloween Kills’, o filme recebeu algumas críticas pelas pontas soltas apresentadas, de acordo com o público. David Gordon Green, diretor dos filmes, falou sobre os comentários em relação ao filme.

“Há muitas pessoas que, quando veem um final como esse, ou esse tipo de caos não resolvido, ficam frustradas como espectadoras”, revelou o diretor. “Para mim, isso é apenas parte da diversão, e então chegamos e arrumamos tudo com o último. Então, qualquer frustração que foi expressa sobre o último, eu meio que apenas sorrio e digo: ‘Segure firme, aqui vamos nós.’”

