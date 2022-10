Ensaio de luxo: Jade Picon publica fotos com look de grife avaliado em R$ 10 mil (Reprodução/Instagram @jadepicon)

Prestes a estrear em ‘Travessia’ na Globo, próxima novela das 21h de Glória Perez, Jade Picon tirou suspiros de seus seguidores com uma publicação. A influenciadora digital, modelo e recém atriz publicou um ensaio nas redes com um look de grife nesta quinta-feira (6).

Com poses extravagantes, a ex-BBB surgiu no feed do Instagram com um look da grife italiana Fendi. A saia longa marrom utilizada pela famosa é avaliado em torno de R$ 6 mil reais na plataforma da marca. O top, por sua vez, custa em torno de R$ 4 mil reais.

Com emojis de coração e elogios espalhados pela seção de comentários, diversos internautas interagiram com mensagem “Deusa”, “linda”, “Beleza tem nome e sobrenome”, “Você está deslumbrante”, entre outros.

Quarto luxuoso da personagem em ‘A Travessia’

Quarto de Chiara, personagem de Jade Picon em 'Travessia'. (Reprodução/Instagram @jadepicon)

Além de Jade Picon esbanjar luxo em seus ensaios nas redes, sua personagem em ‘Travessia’ também não fica para trás.

Ao dar vida a Chiara na trama das nove, a influenciadora digital passou pelos estúdios Globo e realizou uma espécie de tour pelo quarto luxuoso de sua personagem. Jade compartilhou os detalhes do cenário em suas redes na noite desta terça-feira (4).

“Sério, eu fico toda arrepiada. Que loucura. Estou como Jade, real, agora, sem equipe, sem ninguém, de maquiagem, mas... Gente, eu juro. Eu estou em uma novela das 9. E este é o quarto da minha personagem”, comentou a atriz e ex-BBB na publicação.

Jade Picon dará vida a Chiara na trama, uma personagem mimada pelo pai, Guerra (Humberto Martins), dono de uma construtora. Chiara apresentará um gênio forte que não gosta de ser contrariada, e se envolverá com Ari (Chay Suede). Seu par romântico viverá uma realidade totalmente oposta nos arcos. Por Glória Perez, ‘Travessia’ estreia no dia 10 de outubro na TV Globo, ocupando a grade das 21h.

