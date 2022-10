“Encontro”: Mãe de Silvero Pereira emociona ator ao vivo: “Grande homem”

No "Encontro", Silvero Pereira fala sobre o último capítulo do remake de "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Silvero Pereira, intérprete de Zaquieu no remake de “Pantanal”, esteve no palco do “Encontro com Patrícia Poeta” para falar do último capítulo da novela, que será exibido nesta sexta-feira (07), e se emocionou ao ver um recado deixado por sua mãe.

Por vídeo, Rita Pereira, disse que estava muito orgulhosa do ator e fez um pedido emocionante: “Seja feliz do jeito que você é. Te amo”, disse ela, deixando Silvero muito emocionado.

Ela também lembrou da trajetória do ator e revelou que eles assistiram a versão original da novela juntos: “Você lembra, quando você era pequeno e a gente sentava para assistir ‘Pantanal’? Eu tenho o máximo de prazer em assistir você passando na novela”.

A mãe de Silvero também falou do orgulho que sentia do herdeiro: “Eu me emociono demais e agradeço muito a Deus, pois você sempre foi esse menino, esse grande homem. Você chegou até aí e sabe muito bem como você chegou sozinho. Está aí, este grande homem, lindo e maravilhoso”

No “Encontro”, Silvero Pereira também falou sobre a amizade de Zaquieu e Alcides, personagem de Juliano Cazarré, que também estava no matinal comandado por Patrícia Poeta: “Eles vivem essa loucura de se aproximarem e brigarem. Agora, o Alcides resolveu ir embora sem se despedir”, brincou o famoso, que garantiu que há uma surpresa para o seu personagem.

Ao responder uma pergunta da plateia, Silvero também disse que seu personagem, Alcides e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) formam um trisal: “Ele já teve essa conversa com o Alcides. Não é um trisal com algo sexual, mas é na amizade, no amor que une essas pessoas”, revelou ele.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” foi baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1990, e será substituído por “Travessia”, de Gloria Perez, que estreia na segunda-feira (10).

