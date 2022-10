Anitta surgiu em suas redes nesta quinta-feira (6) com um registro ousado. A cantora, de 29 anos, publicou uma foto em que aparece seminua, na divulgação de seu produto para partes íntimas, Puzzy.

Na foto publicada, a famosa aparece deitada com metade do bumbum de fora. Para a pose sensual, Anitta apoia o queixo com as mãos, comportando luvas pretas. Nas redes, os seguidores da cantora não deixaram de rasgar elogios a ela.

Anitta posa seminua em Instagram e arranca ‘suspiros’ de internautas (Reprodução/Instagram @anitta)

“Poder demais”, “Gata”, “Amo”, “Gatona”, “Linda” e “Melhor foto” foram alguns dos comentários presentes na postagem da artista. Além disso, diversos usuários da rede depositaram emojis de ‘foguinho’ na seção.

Look de luxo nas redes

Anitta não para! A diva do pop e funk registou uma foto em suas redes com um look luxuoso da grife Versace. A foto foi compartilhada no Instagram da cantora nesta terça-feira (4), chamando atenção de diversos internautas que a acompanha.

Com um vestido verde, a cantora surge com uma pose e um ‘carão’ no registro, destacando a composição do look. Além do enorme par de maxibrincos da artista – tendência atual –, ela comporta um conjunto com malha verde metalizada com alfinetes finalizando a peça.

Famosas luxuosas

Jade Picon surgiu nas redes em um ensaio fotográfico com um look da grife italiana Fendi. Avaliado em R$ 10 mil reais, a famosa entregou poses extravagantes nos registros. Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, foi outra famosa que posou no Instagram com look de R$ 40 mil em viagem à Paris.

Confira essas e outras notícias abaixo: