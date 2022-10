11 anos de ‘American Horror Story’: os cinco melhores episódios até aqui

Uma das principais séries de terror da televisão estadunidense, “American Horror Story” está no ar há longos 11 anos: o primeiro episódio foi ao ar em 5 de outubro de 2011.

Um dos principais atrativos da série é o formato de antologia, o que faz com que cada temporada tenha uma história fechada e um subtítulo próprio. Isso dá liberdade para que atores façam diferentes personagens, além de escolher qual temporada participar.

Desde que foi lançada, “American Horror Story” já exibiu 113 episódios, distribuídos em 10 temporadas. Da aclamada “Asylum” à polêmica “Coven”, também já foram centenas de personagens para amar e odiar.

Segundo a média de avaliação do site IMDb, estes são os cinco melhores episódios da série até o momento:

1. Return To Murder House - 9.2

Da oitava temporada, “Apocalypse”, o sexto episódio da temporada tem a melhor avaliação da serie e foi dirigido pela atriz Sarah Paulson, veterana da série e protagonista da maioria das temporadas. É nele que acontece o retorno de Jessica Lange como a bruxa Fiona, após quatro anos afastada. É também quando acontece a revelação da identidade do Anticristo.

2. The Name Game - 8.9

Este episódio é o antepenúltimo da segunda temporada, “Asylum”. É quando uma das freiras encontra seu destino fatal e também quando Lana (Sarah Paulson) consegue escapar do manicômio.

3. Could It Be... Satan? - 8.8

Apesar de ser uma das temporadas que mais divide a opinião dos fãs, “Apocalypse” tem mais um episódio neste ranking, o quarto. É quando os espectadores conhecem a versão masculina da escola de bruxas de Madison (Emma Roberts).

4. I Am Anne Frank: Part 2 - 8.8

Mais um de “Asylum”, dessa vez o quinto. É quando acontece a revelação da identidade de Bloody Face, mostrando a todos tratar-se de Arthur Arden (James Cromwell). A temporada é uma das mais bem avaliadas entre os fãs.

5. Orphans - 8.7

Para quebrar o duopólio de “Asylum” e “Apocalypse”, o quinto episódio mais bem avaliado é de “Freak Show”, a quarta temporada. O episódio “Orphans” é o décimo e traz o primeiro crossover da série, unindo a narrativa de “Freak Show” com “Asylum”.

A 11ª temporada tem o subtítulo de “New York City” e teve poucos detalhes divulgados. Ao que tudo indica, pode ser uma temporada focada em fetiches e prazeres. Assista ao primeiro teaser:

A série retorna no dia 19 de outubro. No Brasil, será exibida no streaming Star Plus.

Leia também: E se suas perguntas fossem respondidas por... livros?