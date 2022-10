“Travessia”: Brisa deixa o Maranhão e vai morar neste bairro do Rio de Janeiro

Nos primeiros capítulos de "Travessia", Brisa (Lucy Alves) deixa sua cidade para morar no Rio de Janeiro (Fábio Rocha/Globo)

No começo de “Travessia”, a próxima novela das nove da Globo, Brisa (Lucy Alves) deixa o Maranhão e vai em busca de Ari (Chay Suede), seu noivo, no Rio de Janeiro. Mas, além de sofrer por ter deixado o filho com sua sogra, ela também terá que enfrentar alguns problemas na capital fluminense.

O primeiro problema é que a mudança de cidade ocorre quando a protagonista da trama está com sua vida de cabeça para baixo e tem apenas o endereço deixado pelo amado, que também está estranho, dando poucas notícias sobre a vida no Rio de Janeiro.

Na cena, Brisa está sem seus pertences, já que perdeu a bolsa e o celular durante a tentativa de linchamento que sofreu em São Luís. Então, com um papel na mão, ela vai até o endereço.

Porém, ela descobre que Ari não está mais hospedado ali e fica sem chão, e nesse momento conta com a ajuda de Marineide (Flávia Reis), que trabalha no prédio e vê o desespero da maranhense, que não sabe por onde começar a procurar pelo noivo.

Na casa de Marineide, ela também conhece Joel (Nando Cunha), seu esposo, e Karina (Danielle Olímpia), a filha do casal. Em “Travessia”, Joel é garçom do “Encanto da Vila” e Karina, como a maioria dos jovens de sua geração, tem nas redes sociais o meio preferido de comunicação para compartilhar sentimentos, marcar eventos e conversar com os amigos.

Sem muita escolha, Brisa muda sua vida radicalmente e consegue um trabalho no “Encanto da Vila” e, aos poucos, ela vai juntando dinheiro para voltar para sua cidade.

Também moram em Vila Isabel a caçadora de sucesso e vantagens Silene (Aoxi), cujo sonho é ser musa da Escola de Samba de Vila Isabel e Dona Olímpia (Betty Goffman), que adora uma fofoca e sabe da vida de todos do bairro. Além delas, a cabeleireira Cema (Dudha Moreira) e a manicure Rose (Aliny Ulbricht), que trabalham no salão de beleza que atende a vizinhança, devem agitar este núcleo.

