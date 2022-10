Paramore anuncia shows no Brasil com datas marcadas a partir de 2023 (Reprodução/Instagram @paramore)

Paramore anunciou uma turnê pela América do Sul na noite desta quarta-feira (5), já com a data e países selecionados. No Brasil, a banda se apresentará nos estados do Rio de Janeiro e em São Paulo. A passagem do grupo pela América do Sul será durante todo o mês de março.

No Rio de Janeiro, as apresentações ocorrem no dia 9 de março, na Qualistage, uma casa de espetáculos do estado. Já em São Paulo, o show está previsto para o dia 11 de março e acontece no Centro Esportivo Tietê.

Data de vendas e valores:

Os ingressos em São Paulo passarão a ser vendidos no dia 7 de outubro, ao meio-dia. Para o Rio de Janeiro, as vendas acontecerão a partir do dia 10 de outubro, às 10 da manhã. A aquisição dos tickets será por meio da plataforma online Tickets For Fun. As entradas poderão variar entre R$ 200 e R$ 800.

Para adquirir os ingressos sem as taxas, será necessário se dirigir às bilheterias físicas. Veja os endereços:

São Paulo: Teatro Renault (Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista).

Rio de Janeiro: Qualistage (Shopping Via Parque – Loja 1005 – Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca).

Confira a passagem da banda nos países da América do Sul abaixo:

2/3 – Lima, Peru.

5/3 – Santiago, Chile.

7/3 – Buenos Aires, Argentina.

9/3 – Rio de Janeiro, Brasil.

11/3 – São Paulo, Brasil.

14/3 – Bogotá, Colômbia.

Veja mais:

Paramore lança primeiro single em 5 anos, acompanhado de álbum previsto para ser liberado em fevereiro de 2023

Com o mesmo nome do álbum a ser liberado no dia 10 de fevereiro do ano que vem, a banda Paramore lançou uma nova música no fim do mês passado chamada “This is Why”. O single foi o primeiro lançamento da banda em cinco anos.

O último álbum do grupo foi “After Laughter” em 2017, acompanhado de 12 faixas. Até fevereiro do ano que vem, Paramore pretende soltar mais dois singles.

Hailey Williams, vocalista da banda, comentou sobre a nova música e revelou ter ficado cansada de escrever letras. Contudo, houve uma reviravolta.

“... [o guitarrista] Taylor [York] convenceu [o baterista] Zac [Farro] e eu que deveríamos trabalhar nessa última ideia. O que saiu disso foi a faixa-título de todo o álbum”, contou.

“Ela resume a infinidade de emoções ridículas, a montanha-russa de estar vivo em 2022, tendo apenas sobrevivido nos últimos três ou quatro anos. Você pensaria que depois de uma pandemia global de proporções bíblicas e a destruição iminente de um planeta moribundo, que os humanos teriam achado dentro de si mesmos serem mais gentis ou mais empáticos?”, completou.

Assista ao videoclipe: