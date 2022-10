“Pantanal”: Velório de José Leôncio acontece nos rios do bioma; saiba como será

A morte de José Leôncio (Marcos Palmeira) marca o último capítulo do remake de “Pantanal” na Globo, mas também ela faz o personagem ocupar o espaço deixado por seu pai, o velho Joventino (Irandhir Santos), como o Velho do Rio (Osmar Prado).

Na cena, que deve ser uma das mais emocionantes do capítulo final, o caixão de Zé Leôncio vai navegar em uma chalana pelos rios do Pantanal. O barco também estará decorado com coroas de flores e será acompanhado por Jove (Jesuíta Barbosa), Tadeu (José Loreto) e Irandhir Santos (Irandhir Santos), herdeiros do personagem, e por Filó, que se torna viúva.

Marcos Palmeira suge ao lado de Ingra Lyberato, Cristiana Oliveira e Giovanna Gold, que fizeram parte da versão original de "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Além deles, outros personagens de “Pantanal” também devem comparecer ao velório de José Leôncio, que, diferente da versão de 1990, não terá uma salva de tiros. A cena, que marcou a versão de Benedito Ruy Barbosa, foi modificada pelo autor Bruno Luperi, que ouviu os conselhos dos atores.

A nova versão teria sido dada por Irandhir Santos, que esteve presente nas duas fases da trama da Globo: “Eu tirei a salva de tiros, isso aí não tem mais no texto, mas tinha na primeira versão. Na última vez que fui ao Rio, o Irandhir me contou de uma ideia que eles tiveram no bastidor”, começou o escritor.

Marcos Palmeira como Velho do Rio em 'Pantanal' (Foto: Divulgação/Globo)

O neto de Benedito Ruy Barbosa contou ainda que a homenagem tem mais sentido com a história contada: “Ele disse: ‘Dentro de tudo o que eles viveram (os Leôncio), eu queria fazer assim. O que você acha? Acho que isso seria o tiro desta versão’”.

No entanto, antes de ouvir a proposta feita por Irandhir Santos Bruno Luperi não tinha pensado em alterar a cena do velório de José Leôncio: “Eu falei: ‘É isso. Não tinha pensado, mas agora é e vai ser. Esse é o ‘tiro’ que nosso Pantanal vai dar’. Eu tento ter com o elenco e a direção a generosidade que sei que eles têm comigo”, explicou o novelista.

