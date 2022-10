“Mais Você”: Momento inusitado atrapalha conversa entre Ana Maria e Dira Paes

Dira Paes, a Filó do remake de “Pantanal”, participou do “Mais Você” e enquanto falava com Ana Maria Braga sobre a reta final da novela da Globo, ela foi interrompida duas vezes e mostrou como é a vida por trás das câmeras.

A primeira vez aconteceu quando o seu gato de estimação sumiu na mesa onde estava o computador e quase derrubou a câmera, fazendo ela levantar para dar atenção ao pet, que apareceu no matinal e mandou um “oi” para Ana Maria e Louro Mané, que conseguiram contornar a situação.

Depois, a famosa estava falando sobre a parceria com Marcos Palmeira, que interpreta José Leôncio na novela das nove, e foi interrompida por um choro de criança. Neste momento, a atriz pediu licença mais uma vez e foi atender o filho Martin, que estava sentindo falta da mãe: “Essa é a vida de atriz, gente. A vida real”, afirmou a famosa.

Eu nas reuniões do home office 🤣🤣🤣 #MaisVocê pic.twitter.com/cTncGSH1V2 — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 6, 2022

Com a segunda interrupção, Ana Maria chamou o intervalo e ao retornar com o “Mais Você” disse que acreditava em programa ao vivo e que o filho da atriz deu uma calmaria em seu coração de mãe e avó: “Eu queria agradecer pelo Martin ter aparecido. Posso ver ele mais uma vez?”, questionou a comandante.

O tanto que eu amei esse vestido de noiva da Filó! #MaisVocê #Pantanal pic.twitter.com/Z23atOjFnD — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 6, 2022

Em seguida, Dira Paes disse que todos estão com saudades dela: “Ele queria um afago da mãe. É gato me querendo, filho”, brincou a famosa.

Antes de tudo isso, Dira Paes relembrou a cena do casamento de Filó e José Leôncio, que acontece nesta semana. Para ela, além de uma cena de novela, foi um momento de reunião: “Foi uma celebração para nós também. Estava todo o elenco e foi um momento para festejar. Foi um dos momentos mais especiais da minha vida. Tinha uma mistura da Dira e da Filó. Foi tudo mágico. No momento do sim e do beijo o sol estava quase indo embora. O meu casamento foi perfeito”, destacou ela.

