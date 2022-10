Maíra Cardi anuncia fim do casamento com Arthur Aguiar: ‘Fim da nossa caminhada’ (Reprodução/Instagram @mairacardi)

Maíra Cardi anunciou o fim de seu casamento com Arthur Aguiar nesta quinta-feira (6) através de um post nas redes sociais. Com um histórico de términos e voltas, a influenciadora escreveu que a jornada entre ela e o ator teve seu fim.

“Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”, registrou ela.

Embora Arthur Aguiar ainda não tenha se pronunciado, o ator realizou uma postagem mais cedo dentro de um avião observando a paisagem. Na legenda ele diz:

“Pode ser que todas as circunstâncias a sua volta estejam te mostrando que é impossível ter uma saída, mas nunca se esqueça que a última palavra vem sempre de Deus!!”

Relacionamento entre Arthur e Maíra

O casal de famosos se casou após cinco meses de namoro, em dezembro de 2017. Embora juntos por quase cinco anos, a relação entre Arthur Aguiar e Maíra Cardi já contou com términos e voltas, devido a alguns episódios entre os dois.

Em maio de 2020, a influencer anunciou o fim do casamento e o classificou como término amigável. Contudo, Maíra compartilhou um vídeo sobre o relacionamento com o ator, expondo episódios de traição por parte de Arthur.

A dupla de famosos decidiu reatar novamente em abril de 2021, mas terminaram mais um vez oito dias após o retorno.

“Amo ele ainda como sempre amou. Muito de vocês me julgaram [...] Eu quis lutar pela minha família”, relatou Maíra em um vídeo compartilhado dia 13 de abril.

Com o retorno do casal, mais uma vez, em outubro de 2021, eles voltaram a morar juntos em dezembro. Enquanto o ator esteve confinado no BBB, a influencer protagonizou diversas polêmicas durante suas interações com a presença do marido no reality.

A foto postada por Maíra foi tirada quando esteve grávida de sua filha com o Arthur. Em 2018, nasceu Sofia, fruto do relacionamento entre o casal. Atualmente a criança tem três anos de idade.