Joias da coroação do Rei Charles III chegarão a quase 4 bilhões de dólares

O Palácio de Buckingham respondeu a relatos de que a data da coroação do rei Charles foi confirmada. Segundo a Bloomberg, a cerimônia acontecerá em 3 de junho de 2023, em uma homenagem tocante à rainha (a data marcaria 70 anos e um dia após a coroação de Elizabeth).

A parte chocante é o valor impressionante de todos as joias que serão utilizadas pelo rei, que no próximo ano, completará 74 anos, tornando-se a pessoa mais velha a ser coroada na história britânica.

Expectativa de 3,8 bilhões de dólares em joias

Os detalhes da coroação do rei Charles III estão sendo elaborados há anos, bem guardados sob o codinome Operação Orbe Dourada (Operation Golden Orb). Será repleta de joias e recordações significativas, conhecidas como Regalia da Coroação (parte das Joias da Coroa), que historicamente têm sido usadas em coroações ao longo dos anos.

Charles será coberto com quase US$ 4 bilhões em joias . A coleção é composta pela Coroa de São Eduardo, Anel do Soberano, Coroa do Estado Imperial, Cetro do Soberano com pomba, Cetro do Soberano com a cruz, Orbe do Soberano, Ampola de Ouro, Esporas e Espada da Oferenda, todos cheios de pedras preciosas, como diamantes, safiras e rubis, segundo a InStyle.

A Coroa de São Eduardo, por exemplo, não é usada há 200 anos, por causa de seu peso. Ela é de ouro maciço, tem 30 centímetros de altura e é decorada com 444 pedras preciosas e semipreciosas.

De acordo com especialistas da joalheria britânica Steven Stone, o total geral é estimado em US$ 3,8 bilhões. “As Joias da Coroa contêm algumas das mais preciosas e famosas do mundo”, disse o especialista da empresa, Maxwell Stone, à revista Crisscut. “Podemos esperar ver a Regalia Imperial em um futuro próximo, durante a cerimônia de coroação do Rei Charles”.