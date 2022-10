Guta e Marcelo não vão casar: Este será o final do casal em “Pantanal”

No remake de "Pantanal", Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) não vão casar (Victor Pollak/Globo)

Nem todos estarão casados no último capítulo do remake de “Pantanal”, Guta (Julia Dalavia) e Marcelo (Lucas Leto) terão um final feliz, mas não devem parar no altar. Diferente da versão original, os personagens devem seguir fora de um relacionamento tradicional.

Em fotos divulgadas pela Globo, o casal aparece com o filho durante a cerimônia de casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes).

Além disso, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, a filha de Maria (Isabel Teixeira) deixa os seus ressentimentos de lado e aparece dançando com Alcides (Juliano Cazarré), que termina o remake da novela “Pantanal” vivendo ao lado de sua amada.

"Pantanal": Antes do parto, Marcelo (Lucas Leto) fica preocupado com as dores de Guta (João Miguel Júnior/Globo)

O momento, que será visto no capítulo desta sexta-feira (07), será diferente daquele que foi exibido em 1990, quando a versão original de “Pantanal” foi ao ar na extinta TV Manchete, quando o relacionamento de Guta (Luciene Adami) e Marcelo (Tarcísio Filho) foi abençoado pelo mesmo padre que casou José Leôncio (Claudio Marzo) e Filó (Jussara Freire).

Na cena original, Zuleica, que era interpretada pela atriz Rosamaria Murtinho, pediu para que José Leôncio criasse um espaço para que o religioso também fizesse uma cerimônia de casamento com a família que estava sendo formada por seu filho e a filha de Maria Bruaca. Ela ainda convida o rei do gado para ser padrinho do bebê.

Na cena original, a mãe de Guta não aparece no casamento. No entanto, no remake, a cena final de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) foi modificada pelo autor Bruno Luperi.

No "Encontro", Lucas Leto celebra personagem em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Antes de partirem para o Paraná, onde a ex-esposa de Tenório (Murilo Benício) possui terras, o casal fará uma aparição inesperada no casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes), diferente do que aconteceu na versão original da trama, em 1990.

Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, o autor Bruno Luperi preferiu mudar a cena final da trama e deixar o casal comparecer ao casamento, já que eles viveram durante muito tempo na fazenda do rei do gado e não fazia sentido deixarem o Pantanal sem uma despedida digna.

