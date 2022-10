“Encontro”: Nívea Maria celebra 60 anos e afirma que não corre para mais nada

Atriz Nívea Maria participa do quadro "TBT do Encontro" e dá exemplo de vida (Reprodução/Globo)

A atriz Nívea Maria celebrou 60 anos de carreira no palco do “Encontro com Patrícia Poeta” e, nesta quinta-feira (06) afirmou que não está correndo para mais nada. Ao vivo, a veterana disse que fez uma brincadeira com o médico Drauzio Varella, que falou sobre o hábito de correr diariamente.

“Nesta altura da minha vida eu não estou correndo para mais nada. Sempre fui muito disciplinada e sempre busquei cuidar da minha saúde, mas não corro. Eu gosto de caminhar perto da natureza”, contou a famosa.

Em cartaz em São Paulo com a peça “Ensina-me a Viver”, Nívea Maria também agradeceu por seguir trabalhando: “Eu quero continuar por mais tempo. É claro que as coisas estão difíceis, mas o pensamento positivo é importante”.

Ao ser questionada por Patrícia Poeta sobre os seus projetos a anos que esteve no ar, a atriz também falou sobre o que pensa do sucesso: “São seis décadas e sempre me renovando. Não podemos ficar parados e vivendo só do sucesso. As pessoas que me acompanham ao longo desses anos devem perceber que eu tento levar sempre uma mensagem”.

Durante o programa, ela ainda revelou que em breve voltará à TV e enalteceu o teatro brasileiro: “É um presente para a Nivea mulher e atriz. Na peça, você ri, você reflete sobre a vida. Quando termina, as pessoas agradecem aquilo que elas ouviram no texto”.

Nívea Maria,rainha de vários clássicos das 6:00:O feijão e o sonho,Maria,Maria;A moreninha,Olhai os lírios do campo...Sempre coerente em suas opiniões.🥰🥰🥰🥰#Encontro — Josefa Nunes (@Nunes6Josefa) October 6, 2022

A homenageada ainda foi surpreendida com uma fala da atriz Fernanda de Freitas, que faz parte do elenco de “Ensina-me a Viver”. No vídeo, a famosa destacou quem era Nívea Maria fora dos palcos: “Eu quero falar da pessoa que poucos conhecem. Essa atriz maravilhosa todo mundo já sabe, mas a mulher que eu encontro no café da manhã do hotel, infelizmente, poucas pessoas conhecem. Que mulher cheia de vida e muito piadista, sempre de bom humor”.

