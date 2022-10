A cachaça nunca foi tão valorizada como antes: produzida na Serra Gaúcha, interior do Rio Grande do Sul, a bebida Weber Haus Diamant 21 Anos tem o valor mais caro de todo o país. Informações são do portal Desejo Luxo.

Com a criação de Hugo Weber e Evandro Weber na cidade de Ivoti, a cachaça foi lançada em comemoração dos 21 anos da destilaria Weber Haus. Inédita nas produções da marca, a bebida teve a garrafa número 0001 leiloada em Ivoti (RS) e arrematada por R$ 66.948,00.

Produção da cachaça ‘luxuosa’

Cachaça de luxo? Bebida brasileira do tipo é leiloada por R$ 67 mil (Reprodução/Divulgação: Weber Haus)

Embora tenha sido disponibilizada no mercado, se tratou de uma edição limitada com a tiragem de apenas mil garrafas. Envelhecida em barris de carvalho por seis anos e mais 15 em barris de bálsamo, a produção teve inícios nos anos 2020 quando pai e filho decidiram a invenção da cachaça em questão.

“Até então não tínhamos ideia de qual seria o nome, destino ou característica do produto, apenas sabíamos que essa seria a grande joia da destilaria”, explica Evandro Weber, diretor da destilaria.

Além do teor alcoólico de 40%, a bebida traz pontos sensoriais de nozes, chocolate, tabaco, baunilha, canela, amêndoa e erva doce. É possível encontrar o produto da edição especial no portal da empresa, que atualmente custa R$ 8.948,00.

Itens de luxo

Ficou curioso para saber o que os famosos estão usando e produzindo por aí? Com o uso de joias e looks caros, diversas celebridades já surgiram com peças de grifes caríssimas no mercado.

Esta semana, Beyoncé promoveu uma festa em comemoração à Semana da Moda de Paris e recebeu cliques de tirar o fôlego. Com a parceria conjunta entre a artista e a grife de joias Tiffany & Co., diversos artistas compareceram no evento. Confira:

Veja mais notícias sobre famosos: