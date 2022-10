BGS 2022: confira algumas dicas para curtir o evento

Os fãs de games têm muito o que comemorar nos próximos sete dias! Hoje, dia 6 de outubro, começa a edição 2022 da BGS, a maior feira de games da América Latina, que acontece no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo.

Diferente dos anos anteriores, a edição 2022 contará com sete dias de evento e será palco das finais presenciais do Campeonato Paulista Universitário de Esports.

Pretende conferir o evento deste ano? Então confira algumas dicas que separamos para vocês!

Ingressos

O evento acontece em São Paulo entre os dias 6 e 12 de outubro, sendo a primeira data reservada para convidados, passaporte VIP, imprensa e cosplayers.

Os ingressos para a BGS 2022 estão sendo comercializados pelo site oficial do evento e variam entre R$99,50 e R$2.062,50, sendo o primeiro referente ao ingresso individual referente a um dos dias úteis de evento (07,10 ou 11) e o último referente ao Camarote Passaporte, que tem acesso a todos os dias de evento e a algumas áreas exclusivas.

Apesar de ainda existirem ingressos disponíveis, alguns dias de evento já estão esgotados.

Como chegar

A BGS 2022 está acontecendo no Expo Center Norte, na zona norte da cidade de São Paulo e ocupa um dos maiores pavilhões do complexo de exposições.

Para chegar no local, os visitantes que contam com transporte próprio podem utilizar o estacionamento localizado na frente do complexo de exposições com preços variando de R$25 (motos) até R$55 (veículos de passeio). Já quem vem de transporte público, conta com a opção de utilizar as linhas direcionadas para o Shopping Center Norte, ou com um transporte específico da BGS.

O shuttle da BGS é gratuito e sai do Terminal Rodoviário do Tietê, com ponto de partida na Rua Marechal Odílio Denys. No dia 06 de outubro o transporte gratuito funciona entre as 12 e 22hrs, enquanto nos demais dias estará disponível entre às 10 e as 22hrs.

Alimentação e estrutura

Para quem for curtir o evento, o espaço conta com diversos pontos de alimentação com valores variados e alimentos para todos os gostos. Os food trucks instalados no complexo vão desde marcas conhecidas do público até opções que agradam os mais diversos paladares, incluindo opções veganas e vegetarianas.

Os valores variam a partir de R$20 e chegam a R$100 em opções para dividir com os amigos.

