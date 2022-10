“A Fazenda 14”: Acusados de homofobia, Vini e Shay tentam se defender

Alex Gallete aproveitou a audiência de “A Fazenda 14″ para criticar Vini Buttel, que também está no reality show rural e, nesta semana, foi acusado de homofobia, xenofobia e machismo.

No programa ao vivo, Alex votou no ex-De Férias com o Ex e alegou que ele tem ações preconceituosas: “Essa criatura [Vini] já foi preconceituoso com assuntos delicados nos programas ao vivo e nas dinâmicas. ele foi homofóbico usando a palavra pejorativa ‘gazela’ a uma pessoa que entrou dentro desse reality assumindo a sua orientação sexual”, disse o peão.

Durante sua justificativa, Alex ainda disse que Vini Buttel também foi xenofóbico com Shayan e machista ao falar da roupa de uma das participantes:”Ele foi xenofóbico com uma pessoa aqui, que é o Shayan, e foi machista falando da roupa de uma mulher”, declarou ele sem comentar quem era a mulher.

"Preconceito a gente não pode aceitar", defende Alex 🤫 #RoçaAFazenda pic.twitter.com/auw3tAYisV — A Fazenda (@afazendarecord) October 5, 2022

O influenciador digital também garantiu que vai votar em Vini até um dos dois sair do reality show rural: “Você tem que queimar. Preconceito a gente não pode aceitar’', disparou ele.

No mesmo dia, Pétala Barreiros fez a mesma crítica para Shayan. Segundo ela, o empresário e ex-Casamento às Cegas disse que tem nojo de ver dois homens se beijando, informação que começou com Lucas, que contou ter ouvido uma frase homofóbica do peão.

“Estava eu, Shay, Tati e Alex. O Alex saiu e ele [Shay] me vira e solta ‘não sei vocês, mas eu tenho dois nojos de ver dois homens se beijando”, contou o ex-ator de “Carrossel”.

Após a fala dela, o empresário tentou se denfender alegando que é próximo de Alex Gallete, que é homossexual, mas a audiência de “A Fazenda 14″ não aceitou. No Twitter, um anônimo comentou que já sabia: “Alguma surpresa? Pelo jeito que ele olha pro Alex já dá para notar que é homofobico”.

Outro perfil aproveitou para criticar a postura de Alex: “Alex tá mudo e sem fala. Agora quero ver se é chaveirinho de macho ou vai bater de frente?”.

