“Travessia”: Primas de Helô, Guida e Leonor viram inimigas por causa deste segredo

Em "Travessia", Alessandra Negrini e Vanessa Giácomo vivem as irmãs Guida e Leonorna juventude (Paulo Belote/Globo)

As atrizes Alessandra Negrini e Vanessa Giacomo estão no elenco de “Travessia”, novela que estreia na próxima segunda-feira (09) na Globo. Na trama, elas interpretam as irmãs Guida e Leonor, respectivamente, que são primas da delegada Helô (Giovanna Antonelli).

Segundo o roteiro, um dos principais dramas delas será a conturbada vida amorosa. Enquanto Guida engatou muitos romances na juventude, Leonor focou nos estudos e deixou a vida social de lado, mas acabou se envolvendo com Moretti (Rodrigo Lombardi), personagem que será pivô de uma enorme crise familiar.

Moretti, personagem de Rodrigo Lombardi em "Travessia", será pivô de uma briga entre irmãs (Adriano Fagundes/Globo)

Logo no início da novela de Gloria Perez, Moretti e Guida estão de casamento marcado, que vai acontecer em Portugal. Antes da cerimônia, ela decide não contar quem é o noivo, deixando a personagem de Vanessa Giacomo aflita, mas quando ela descobre que é Moretti, um mar de ressentimentos vem à tona e mágoas antigas que nunca haviam sido verbalizadas aparecem, e a relação das duas, que parecia ser sólida e de cumplicidade, fica muito fragilizada.

LEIA TAMBÉM: “Travessia”: Helô e Stenio voltam para resolver os problemas da trama; saiba mais

O choque é muito maior do que Leonor pode suportar, e ela não vê outra saída senão ir para o Brasil imediatamente, antes que possa testemunhar o enlace. A mudança acaba sendo tão brusca que o filho Rudá (Guilherme Cabral) fica com Guida em Portugal, deixando o relacionamento entre mãe e filho ainda mais distante.

Rudá (Guilherme Cabral) será o hacker de "Travessia", novela de Gloria Perez (Camilla Maia/Globo)

Crime cibernético leva mais problemas para a família

Em Portugal, Rudá vive ligado na internet e acaba passando o seu tempo manipulando a ferramenta de deep fake, que possibilita trocar rostos e vozes em vídeos realistas. Com a ferramenta, ele faz uma montagem que substitui o rosto de uma criminosa identificada como sequestradora de crianças pelo de outra mulher, escolhida aleatoriamente.

A troca ficou tão bem feita que o grupo decidiu compartilhar o resultado nas redes sociais. O que nem ele nem os amigos imaginam é que enquanto isso, no Brasil, a tal mulher que inseriram no vídeo é Brisa (Lucy Alves), que passa a enfrentar sérios problemas sendo acusada de um crime que não cometeu.

LEIA TAMBÉM: “Pantanal”: Tapera de Juma ganha novos donos; confira com quem ela fica