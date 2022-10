“Pantanal”: Tapera de Juma ganha novos donos; confira com quem ela fica

No remake de “Pantanal”, a tapera de Juma (Alanis Guillen) foi a moradia dos pais da protagonista da novela, esconderijo e também local onde Tenório (Murilo Benício) fez Maria (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) como reféns.

Agora, na última semana da novela da Globo, o local ganhará novos donos e uma outra finalidade. Com o nascimento da filha, Juma e Jove (Jesuíta Barbosa) seguem felizes morando na fazenda, onde ela tem todo suporte que precisa para cuidar da herdeira e, por isso, ela quase não frequenta sua antiga casa.

Em cenas futuras, Juma decide que a tapera não deve ser abandonada e acaba presenteando Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito), que voltam a viver em harmonia após a morte de Tenório, com a casa e a terra. A ideia da protagonista do remake de “Pantanal” é que o casal consiga viver a vida de casado e também criar gado.

Na última semana de "Pantanal", Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) ganham a tapera de Juma (Alanis Guillen) (Fabio Rocha/Fábio Rocha/Globo)

O presente de Juma não será a única surpresa de Tibério e Muda. A amiga da protagonista vai revelar no capítulo desta sexta-feira (07) que está esperando o seu primeiro filho, deixando o marido e a menina-onça muito empolgados.

A saúde de José Leôncio

A saúde de José Leôncio é um dos principais assuntos da última semana do remake de “Pantanal”. Na novela da Globo, o rei do gado decidiu não contar nada para os seus filhos, mas o segredo acabou caindo por terra, já que eles vão descobrir de qualquer forma.

No remake, Ari (Claudio Galvan) não vai conseguir guardar o segredo e acaba contando aos três filhos do patrão que ele fugiu do médico, deixando Jove, Tadeu e Zé Lucas preocupados.

Ao ser confrontado por Jove, que não aceita a ideia de fazer uma nova comitiva, o personagem de Marcos Palmeira segue achando que tomou a melhor decisão e ele ameaça contar tudo para Filó (Dira Paes): “Essa vai ser a minha última jornada, a despedida. Há muito tempo que eu não toco uma boiada”, argumenta o fazendeiro.

Na reta final de "Pantanal", Filó (Dira Paes) encontra José Leôncio (Marcos Palmeira) morto (Fábio Rocha/Globo)

Na cena, José Leôncio apela para o lado sentimental do herdeiro e diz que o plano é fazer a comitiva ao lado dos três filhos, algo que nunca aconteceu: “Quero estar com os meus três filhos tocando uma boiada. É a comitiva de Zé Leôncio com seus três filhos!”.

Escrito pelo autor Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, levada ao ar em 1990. A partir de segunda-feira (10), a trama será substituída por “Travessia”, desenvolvida pela autora Gloria Perez.

