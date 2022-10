“Mais Você”: Ana Maria se empolga e fãs elogiam sua “energia de criança”

No "Mais Você", Ana Maria Braga vence Ju Massaoka no "Feed da Ana" (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga e Juju Massaoka voltaram com toda a energia que o “Feed da Ana” precisava e, nesta quarta-feira (05), a apresentadora do “Mais Você” mostrou que sua alma de criança nunca deixou de existir ao comemorar a vitória durante um duelo.

Na atração, Ju e Ana Maria eram as capitãs de dois times, que foram formados pela produção do matinal da Globo, que tinha o objetivo final de passar uma camiseta até o último membro. Mas, o detalhe chamou a atenção, já que eles tinham que estar de mãos dadas e as famosas tinham que movimentar a vestimenta.

Ao vivo, Ana Maria Braga conseguiu ser mais rápida, enquanto a repórter e responsável pelo quadro “Feed da Ana” acabou se atrapalhando logo no início, quando a camiseta enroscou na cabeça de um membro do grupo.

Por fim, a comandante do “Mais Você” levou a melhor e comemorou com pulos e gritos de alegria, deixando os fãs do programa empolgados: “Eu amo tanto a energia de criança da Ana Maria Braga competindo para ganhar os desafios no próprio programa dela”, escreveu uma pessoa no Twitter.

Um segundo destacou que a veterana da TV Globo não tem vergonha e que se joga em qualquer desafio: “Gosto da Ana Maria Braga que ela não tem medo do ridículo, prova disso são essas brincadeiras que ela faz semanalmente com Ju Massaoka no ‘Feed da Ana”.

Outros telespectadores destacaram a qualidade do quadro desta quarta-feira (04). Na mesma rede social, a química das famosas durante o “Feed da Ana” foi aplaudida: “Como hoje tá uma delícia!”, escreveu um fã. Já outro disse que amou a brincadeira das camisetas: “Vibe super gostosa!”. Teve ainda quem disse que Ju Massaoka perdeu de propósito: “A Juju deixou descaradamente a Ana Maria Braga ganhar”, escreveu o anônimo na rede social.

