‘Halloween Ends’: Diretor rebate críticas negativas de ‘Halloween Kills’ e propõe reflexão

Com o lançamento de ‘Halloween Ends’ se aproximando, a expectativa para o fechamento da trilogia de terror slasher é grande por parte dos fãs da franquia. Contudo, o segundo filme lançado em 2021, ‘Halloween Kills: O Terror Continua’, recebeu diversas críticas com o desfecho da sequência.

Em entrevista com a Games Radar, o diretor David Gordon Green respondeu às críticas e afirmou que o objetivo do segundo filme era desvendar as coisas, ao invés de resolvê-las.

“Há muitas pessoas que, quando veem um final como esse, ou esse tipo de caos não resolvido, ficam frustradas como espectadoras”, revelou o diretor. “Para mim, isso é apenas parte da diversão, e então chegamos e arrumamos tudo com o último. Então, qualquer frustração que foi expressa sobre o último, eu meio que apenas sorrio e digo: ‘Segure firme, aqui vamos nós.’”

Contraste entre expectativa da audiência e modelo de produção da franquia

Com a produção da Blumhouse, a nova trilogia de Halloween retomou a essência da franquia original e trouxe a protagonista da trama de volta, Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis. O diretor ainda falou sobre a impressão que as pessoas desejam ver nas novas produções e trouxe uma reflexão acerca das expectativas do público.

“É engraçado, porque é tão subjetivo o que as pessoas querem ver com esses filmes. Algumas pessoas querem apenas assistir literalmente ao filme original”, disse. “Você não vai refazer isso; você tem que fazer algo diferente. Algumas pessoas dizem que querem X, e então quando você literalmente se senta com seus co-roteiristas e pensa sobre como seria, bem, isso não é realmente um filme, ou isso não é suficiente para sustentar meu interesse, ou isso não é suficiente para voltar e realmente ir para o esforço emocional e logístico de fazer um filme.”

“Então, qual é a história que queremos contar? Qual é a atmosfera e a vibração que queremos experimentar que torna cada uma das nossas três contribuições para a franquia muito diferente?”, completou.

O último filme chega aos cinemas brasileiros na quinta-feira (13) e promete trazer um desfecho ao assassino mascarado, Michael Myers.

Assista ao último trailer liberado: