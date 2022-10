“Encontro”: Fãs estranham atração musical e não perdoam o programa

No "Encontro", Patrícia Poeta conversa com a banda Preto no Branco (Reprodução/Globo)

Nesta quarta-feira (05), a banda Preto no Branco esteve no “Encontro com Patrícia Poeta” para cantar os seus sucessos. Mas, a atração dividiu os telespectadores, que usaram as redes sociais para desabafar.

No Twitter, uma anônima disse que iria parar de acompanhar o programa da Globo: “Ok, desisti. Tentei algumas vezes porque gosto muito do Manoel Soares, mas entendi de vez que hoje o programa ‘Encontro’ é para crente. Toda semana tem crente cantando. Não tem outra religião no mundo?! Nunca mais. Chega!”.

Outro fã também disse que a banda escolhida para o programa desta quarta-feira (05) estava transformando o matinal em um culto evangélico: “O ‘Encontro’ mudou mesmo. Na época da Fátima Bernardes não tinha evangélico toda semana”.

Mas, a Banda Preto no Branco não foi alvo apenas de críticas dos telespectadores. Um fã do grupo musical elogiou a escolha: “Preto no branco no ‘Encontro’ me faz lembrar tanta coisa boa. Eles são incríveis, necessários. A abordagem deles é jovem, carismática e inclusiva”.

Outro perfil brincou com os integrantes e chamou de grupo gospel da “Belle Belinha” e disse que amou a presença deles no programa apresentado por Patrícia Poeta. Um terceiro disse que é fã do conjunto: “Preto no Branco amassa! Sou fã desde a primeira formação”.

Por fim, outra telespectadora do “Encontro” elogiou a banda, mas que não conhecia: “Como eu ainda não conhecia essa banda incrível que é a Preto no Branco?”.

Além da banda, Kéfera esteve no matinal da Globo para convidar seus fãs para assistirem sua peça. Mas, pelo Twitter, uma anônima destacou que ela estava sozinha: “Para que que tem convidado no ‘Encontro’? A apresentadora fala sozinha mesmo”.

Última semana de Pantanal no Encontro

No sofá do “Encontro”, Tati Machado comentou sobre a cena da morte de Tenório (Murilo Benício) nesta terça-feira (04) e declarou que o vilão do remake já não estava “entre nós”.

Mas, um vídeo da atriz Aline Borges, que interpreta Zuleica, ganhou destaque, já que ela declarou qual foi a sua cena preferida: “Foram muitas cenas, eu poderia apontar muitas. Mas eu vou compartilhar com vocês uma que é a cena do ‘não é não’, quando a Zuleica repreende aquele filho que comete um assédio com uma mulher”, comentou a famosa.

