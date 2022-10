Destino cruel: Graça não teve um final feliz em “Chocolate com Pimenta”

Em "Chocolate com Pimenta", Graça (Nívea Stelmann) morre após o parto (Reprodução/Globo)

Em “Chocolate com Pimenta”, Graça (Nívea Stelmann) faz par romântico com Guilherme (Rodrigo Faro), mas acaba enfrentando o ciúmes de Celina (Samara Felippo), que é apaixonada pelo cunhado, criando uma certa disputa.

Como acontece em muitas novelas, o romance deles precisa passar por muitos obstáculos para ter um final feliz. Mas, a personagem de Nívea Stelmann terá um desenvolvimento diferente e sofrido na novela escrita por Walcyr Carrasco.

Grávida de Guilherme, a filha de Reginaldo (Antonio Grassi) não conseguirá resistir ao parto e pede para que sua irmã cuide da criança. Na cena, Celina e Guilherme estão na sala e escutam o choro de criança e ficam felizes: “Meu filho, meu filho nasceu”, celebra o personagem de Rodrigo Faro.

Em "Chocolate com Pimenta", Graça (Nívea Stelmann) tem gravidez de risco (Reprodução/Globo)

Mas, quando entram no quarto se deparam com Graça muito fraca. Na cena, Celina festeja o nascimento do sobrinho, mas percebe que a amiga de Olga (Priscila Fantin) está muito pálida. Enquanto isso, Guilherme questiona o sexo da criança: “E então, é menino ou é menina?”, que descobre que é um menino.

O nascimento da criança foi a última cena de Nívea, que estava realmente grávida e precisava se ausentar das gravações de “Chocolate com Pimenta”. Nela, Graça chora e pede perdão pelos seus erros: “Acabou a mágoa, a dor, a inveja, toda inveja que eu sentia de você Celina. Não tenho muito tempo. Eu vejo tudo nublado, eu vejo uma luz atrás de vocês dois”.

Em "Chocolate com Pimenta", Nívea Stelmann fazia par romântico com Rodrigo Faro (Divulgação/Globo)

Depois disso, a personagem entrega o bebê para Guilherme e pede para que ele e Celina cuidem da criança: “Eu fico grata por ter existido, por ter compartilhado da minha vida. Você, Celina, eu fico grata por ser minha irmã, por cuidar do meu filho. Esqueça tudo o que aconteceu e lembre-se de mim com amor”.

Exibida originalmente em 2003, a novela “Chocolate com Pimenta” ganhou uma edição especial e está sendo reprisada logo após o “Jornal Hoje”, na Globo.

