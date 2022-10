Beyoncé seleciona roupa luxuosa para encerramento da Semana da Moda em Paris

Amostra de poder: Beyoncé brilhou na noite desta terça-feira (4) ao promover a festa de encerramento da Semana de Moda de Paris. Diversos artistas estiveram presentes no evento da diva do pop em comemoração ao fim do evento de moda bianual no Palais de Tokyo.

Com a promoção da festa, a estrela internacional esteve em parceria com a grife de joias Tiffany $ Co. Em suas redes, a cantora compartilhou uma foto de seu look com os seguidores nesta quarta-feira (5).

Com strass presente no look da cantora – com uma amostra sutil das pernas – Beyoncé usou um enorme casaco preto longo para contrastar com o vestido prata da grife norte-americana Lana Berisha.

O evento contou com diversos famosos da classe artística, desde Doja Cat a Halsey e Chloe Bailey. Houve presença de modelos e diversos outros nomes importantes do mercado da moda.

Acessório de milhões: Beyoncé realiza colaboração de peças milionárias com a grife Tiffany & Co.

Puro luxo: Beyoncé surge com anel de diamante mais de 2 milhões de dólares e colar de 185 mil em campanha (Reprodução/Divulgação: Tiffany & Co.)

Recentemente, Beyoncé protagonizou um filme da nova campanha “Lose Yourself in Love” da joalheria Tiffany & Co., que revela uma festa inspirada no Studio, de Nova York, em estilo anos 70.

Com a trilha de “Summer Renaissance”, single do álbum da cantora lançado recentemente, o clipe destaca as joias utilizadas pela cantora com muita musicalidade.

A estrela do pop surge no vídeo liderando o palco que remete às famosas discotecas dos anos 70, portada de joias. Beyoncé revela um anel em platina com um diamante de mais de 10 quilates, avaliado em US$ 2,050,000.0, além de um colar de US$ 185 mil criado para a campanha da grife.

Com muito brilho em seu look, a cantora se destaca na filmagem com os acessórios luxuosos. Beyoncé também foi clicada em alguns registros ao lado do cavalo de cristal, como referência ao seu álbum.

Ficou curioso para assistir ao clipe? Clique neste link e confira