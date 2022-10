Além do beijo: Deborah Secco esquentou o programa de Jojo Todynho

Deborah Secco e Jojo Todynho se divertem no talk show "Jojo Nove e Meia" (Reprodução/@jojotodynho)

Depois de Cauã Reymond revelar seus fetiches para Jojo Todynho, a atriz Deborah Secco também esquentou o clima do “Jojo Nove e Meia”, talk show da cantora, que está em sua 2ª temporada no canal fechado Multishow.

Tudo começou quando a famosa resolveu dar um beijo na boca da vencedora de “A Fazenda 12″, deixando a plateia enlouquecida. O momento, que foi compartilhado pelos stories do Instagram, serviu para ensinar Jojo como era um beijo técnico, famoso nas novelas.

Em sua rede social, Jojo Todynho apareceu assistindo ao segundo episódio do programa e rindo da entrevista: “Gente, muito bom. Estou apaixonada. O programa está maravilhoso”, celebrou a famosa.

Em outro momento, Deborah Secco e Jojo Todynho levaram a conversa para um lado mais “proibidão” ao falar sobre sexo. Na entrevista, Jojo, que estava ao lado da consultora em saúde e educação sexual Caroline Amanda, falou sobre a intimidade feminina:”Dizem que se a mulher fizer muito sexo, acaba ficando mais larga com o tempo”, questionou Jojo.

A resposta veio na lata, quando Deborah afirmou o contrário: “Não, amor. Eu sou a prova viva disso. Sigo bem justinha”, disse a atriz, que soltou uma gargalhada.

Deborah Secco também revelou para a apresentadora do “Jojo Nove e Meia” que já interpretou personagens durante a relação sexual. Mas, ela deixou claro que foi um pedido do parceiro.

As revelações de Cauã Reymond

O ator Cauã Reymond foi o primeiro convidado de Jojo Todynho na 2ª temporada do talk show “Jojo Nove e Meia”, exibido pelo canal fechado Multishow e logo na estreia o ator não mediu palavras e contou um pouco da sua vida íntima.

Cauã Reymond e Jojo Todynho no palco do "Jojo Nove e Meia", talk show do Multishow (Reprodução/@jojotodynho)

Ao lado da amiga, o galã disse que sempre gostou de sexo, mas que sente mais prazer atualmente do que há alguns anos: “Sempre gostei de transar, mas gosto muito mais hoje. Deve ser porque sempre fui muito preocupado com a vida, com a construção da minha carreira, e tudo mais.

Cauã também destacou que hoje em dia, aos 42 anos, consegue desfrutar mais do sexo e do prazer. Ainda sobre assuntos mais picantes, o famoso disse que costuma usar cordas nas relações sexuais, mas com consentimento.

