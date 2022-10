“A Fazenda 14”: Peões vivem dia de fúria e brigas tomam conta do reality show

Nesta terça-feira (04), os famosos que seguem confinados no reality show “A Fazenda 14″ perderam a linha mais uma vez e a briga foi generalizada.

Tudo começou quando Pelé Milflows criticou alguns peões pelo barulho. Sem citar nomes, o rapper reclamou que está complicado dormir, já que muitos famosos seguem fazendo muito barulho durante a noite e madrugada.

A lamentação foi ouvida pelo ator Lucas Souza, que disse que o cantor não dormia, mas fingia: “Quando estávamos lá dentro você estava fingindo”. Em seguida, Pelé se defendeu e disse que não era mentira, que ele estava dormindo.

Em "A Fazenda 14", Lucas e Pelé discutem por causa de barulho durante a noite (Reprodução/Record TV)

A postura do ator acabou deixando o Pelé mais nervoso. Depois, disse ele acusou o ex-Carrossel de xingar a mãe Shayan, que soube e foi tirar satisfação: “Se você xingar a minha mãe, vou te quebrar aqui no meio”, ameaçou o ex-Casamento às Cegas, que ouviu uma outra agressão verbal de Lucas Souza.

Em um outro canto da casa, Pelé, que estava em seu momento de fúria, resolveu brigar com mais um participante de “A Fazenda 14″. Desta vez, ele entrou em conflito com Bia, que acabou tirando a paciência do rapper ao falar “bom dia”.

Para ele, a influenciadora digital debochou ao cumprimentá-lo pela manhã e ela não ficou quieta: “Quando eu não dou bom dia, você reclama. Hoje não foi assim. Isso é implicância”, comentou ela. Em seguida, Pelé disse que não gosta da influencer: “Desde o começo eu não vou com a sua cara”.

Briga generalizada toma conta do reality show "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

Como não poderia faltar, Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque também aproveitaram que todo mundo estava brigando e entraram na discussão. Segundo a ex-Power Couple, a advogada não deixa o rapper falar. Depois, a influencer gritou que ela é uma das suas maiores fãs dentro do reality show.

Com tantos conflitos em um mesmo dia, a produção do reality show “A Fazenda 14″ precisou ficar com o sinal de alerta ligado, já que as discussões não virassem agressões físicas, algo que não é permitido.

