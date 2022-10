Nostalgia ‘final girl’: ‘Halloween Ends’ ganha vídeo com jornada de Jamie Lee Curtis como Laurie Strode

A franquia de ‘Halloween’ é lembrada até os dias de hoje como uma das obras que marcaram o subgênero de terror slasher. Embora a figura de Michael Myers seja memorável, tão importante quanto o personagem é a ‘final girl’ que cativou o público: Laurie Strode (Jamie Lee Curtis).

A Universal Pictures liberou nesta segunda-feira (3) um vídeo sobre os bastidores do último filme da nova trilogia, ‘Halloween Ends’, com os bastidores da trama. O recorte foca na jornada de Jamie Lee Curtis na franquia, a atriz que interpreta a protagonista Laurie Strode desde o primeiro longa em 1978.

Com a direção de David Gordon Green e produzido por Jason Blum, a franquia de ‘Halloween’ da Blumhouse fechará um ciclo, com o último filme da trilogia a ser lançado na quinta-feira (13) nos cinemas.

Assista à jornada da atriz como Laurie Strode:

Último longa da trilogia promete confronto memorável entre Laurie Strode e Michael Myers

‘Halloween Ends’ chega aos cinemas com a promessa de um desfecho para o assassino mascarado, Michael Myers. Como o personagem representa a “forma do mal” em carne osso (o famoso ‘the shape’), não sabemos se a figura terá um fim definitivo em relação à sua imortalidade. Contudo, o próximo longa se trata de um fim à saga com a presença da icônica ‘final girl’, Laurie Strode.

Um trailer assustador foi divulgado nesta terça-feira (27), revelando o retorno do vilão depois de quatro anos e seu confronto com a sobrevivente e protagonista da trama.

Assista ao trailer:

Além de teasers, a Universal Pictures também lançou um vídeo sobre ‘Halloween Ends’, no qual Jamie Lee Curtis, intérprete de Laurie, contou sua experiência de fazer parte da franquia desde 1978. A atriz comentou sobre o que pode ser esperado pelo público no fim deste ciclo. “O filme é sobre o acerto de contas final de Laurie e Michael”, revelou a atriz.

