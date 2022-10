Ex-BBB Aline Gotschalg fala sobre recuperação de paralisia em corda vocal após câncer na tireoide

A ex-BBB Aline Gotschalg utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira (3) para revelar aos seguidores que está com paresia, uma paralisia parcial na corda vocal direita. A participante da edição 15 do reality realizou um desabado através de um texto no Instagram.

Embora tivesse tentado gravar um vídeo, a influencer revelou dificuldade para falar, além da falta de ar sentida por ela. Aline precisou se submeter a uma cirurgia em agosto, em consequência de um câncer na tireoide. A ex-BBB também mencionou uma recuperação positiva em seu quadro de saúde.

“Minha recuperação foi ótima, até melhor do que eu imaginei. Tive alta no dia seguinte da cirurgia, consegui me alimentar, minha voz não tinha nenhuma alteração, a cicatriz ótima… um mês e meio depois da cirurgia, fiz uma endoscopia, que confirmou uma gastrite erosiva de antro. Logo no dia seguinte desse exame, comecei a sentir uma alteração vocal. Não dei muita importância, pois achei que pudesse ser efeito do exame ou um refluxo da gastrite. Pensei que logo mais iria melhorar”, afirmou Aline.

“Foram passando os dias, e não melhorava. Cheguei até a compartilhar aqui com vocês que vinha tendo algumas crises de ansiedade, e um dos motivos foi o fato de perder minha voz ‘do nada’. Fui em excelentes médicos, fiz exames, tomei medicamentos, injeção de corticoide e nada. Absolutamente nada fez com que minha voz voltasse ou desse qualquer sinal de melhora”, continuou.

“A verdade é que não temos controle de absolutamente nada… 2022 tem sido um ano muito desafiador para mim… precisei me afastar um pouco das redes e focar 100% da minha energia em mim. Era minha prioridade máxima cuidar da minha voz e do meu emocional… estou com paresia na corda vocal direita. Não é uma paralisia completa, mas minha corda vocal não fecha mais a ponto de encontrar a esquerda para conseguir falar. As duas cordas vocais precisam se encontrar para emitirmos som.”

Tratamento e agradecimento aos seguidores

Aline também revelou que já consegue falar baixinho e devagar, o que para ela já é considerado um progresso. A influenciadora também contou sobre seguir com tratamento com fonoaudiólogo todos os dias.

“No meu caso, preciso de um acompanhamento bem intenso para que consiga reverter esse quadro e eu não precise de intervenção cirúrgica. O tratamento é o processo mais lento, mas estou me cuidado, me esforçando e me dedicando 100% para conseguir reverter essa paresia e ter um resultado positivo somente com fono. Creio que vai dar certo! Tudo isso aconteceu por conta da cirurgia de tireoidectomia. É comum acontecer isso depois da cirurgia. O curioso no meu caso, e tem intrigado inclusive os médicos e todos os profissionais de saúde, é: por que demorou tanto para aparecer? Normalmente, ele aparece logo após a cirurgia, ou no máximo dias depois. Eu já tenho dois meses de cirurgia. Só de ter um diagnóstico me deu alívio imenso. Consegui ter paz”, contou.

De volta às redes, Aline agradeceu aos seguidores que torceram por sua recuperação, além das mensagens de carinho e orações.