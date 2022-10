Tristeza nos bastidores: “Chocolate com Pimenta” teve duas mortes no mesmo ano

Mãe e filho, Hilda Rebello e Jorge Fernando trabalharam juntos em "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Instagram)

Em “Chocolate com Pimenta”, Hilda Rebello e Jorge Fernando trabalharam lado a lado, ela atuando e ele dirigindo a mãe durante as cenas da trama, que ganhou uma edição especial nas tardes da Globo, após o “Jornal Hoje”.

Mas, após a novela, que foi exibida em 2003, o diretor da Globo, que era chamado carinhosamente de Jorginho Fernando, descobriu em 2016 um grave problema e, após ficar mais de duas semanas internado com uma pancreatite, ele sofreu um derrame em outubro, que lhe deixou sequelas.

Para cuidar da saúde, o famoso diretor da Globo deixou o trabalho de lado e seguiu enfrentando problemas de locomoção, coordenação motora e dificuldades na fala. Na época, ele dirigia a novela “Êta Mundo Bom!”, que também é de autoria de Walcyr Carrasco.

Depois de um longo tratamento, Jorginho Fernando voltou a trabalhar em 2019, quando esteve nos bastidores da novela “Verão 90″, que não teve grandes índices de audiência, mas marcou o retorno do profissional à TV Globo. Mas, em outubro do mesmo ano, depois de um mal-estar, ele foi levado às pressas para um hospital e teve uma parada cardíaca, morrendo aos 64 anos.

No mesmo ano, a atriz veterana Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, não resistiu a uma infecção e morreu aos 95 anos, dois meses após o filho. Segundo a irmã do diretor da Globo, Maria Rebello, a mãe ficou deprimida com a partida de Jorginho: “Ela ficou muito triste, acabou baixando a imunidade e pegou uma infecção”, disse ela à revista Quem.

Quem também se despediu foi Pedro Paulo Pepê, amigo de Jorge Fernando, que lutava contra um câncer e era muito próximo da família: “Ela ficou ainda mais triste com a morte do Pepê. Ele ia almoçar todo dia com a minha mãe, era como se fosse um filho para ela. Foram duas perdas seguidas e muito significativas”, disse Maria Rebello.

