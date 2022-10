Trailer de Wakanda Para Sempre é divulgado e instiga: será a nova Pantera uma mulher?

A divulgação começa unindo fotos de Wakanda e um novo mundo: o reino subaquático de Talocan, que é governado pelo poderoso líder Namor (Tenoch Huerta), fazendo sua estreia no universo Marvel.

Wakanda Para Sempre será lançado após quatro anos da estreia de Pantera Negra, que quebrou recordes de bilheterias, se tornando um sucesso global de super-heróis. Agora, o filme promete mostrar uma visão do futuro de Wakanda e como a nação está lidando com a perda de seu rei, T’Challa (Chadwick Boseman, que morreu em 2020) e enfrentando as novas ameaças.

Ryan Coogler está de volta como diretor e co-roteirista e o trailer reintroduz vários rostos familiares, incluindo Angela Bassett como a rainha real Ramonda, Lupita Nyong’o como a espiã Nakia, Letitia Wright como a princesa Shuri, Winston Duke como o guerreiro M’Baku e Danai Gurira como Líder de Dora Milaje Okoye.

Em entrevista para a EW, Coogler admite que não sabia se conseguiria voltar a escrever sobre Wakanda: “Eu estava em um ponto em que pensei ‘estou me afastando desse negócio’”, comenta. “Eu não sabia se poderia fazer outro filme de época, muito menos outro filme do Pantera Negra, porque doeu muito”.

O diretor conta que foi preciso encontrar uma maneira que sentisse que ele e a família Pantera Negra pudessem continuar. Ele explica que começou a criar um filme que tinha elementos do anterior, mas também aplicava os temas que as pessoas do elenco e da equipe, que estavam sofrendo tanto quanto ele, poderiam realmente interpretar, executar e passar pela dor do luto.

Wakanda Para Sempre é uma história de luto, e a morte de Boseman moldou tanto o enredo quanto o processo de filmagem. Mas também é uma história de alegria, apresentando novos heróis ousados e celebrando o rico mundo de Wakanda. A estreia será em 10 de novembro.