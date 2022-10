Príncipe William e Kate Middleton posam ao lado do rei Charles e da rainha consorte em nova foto do Palácio de Buckingham

No último final de semana, foi divulgada no Instagram da Família Real uma foto direto do Palácio de Buckingham, que mostra o novo monarca britânico, o rei Charles III, e sua esposa, Camilla Parker Bowles, rainha consorte, posando ao lado do príncipe William e Kate Middleton.

A foto foi tirada em 18 de setembro, um dia antes do funeral da rainha Elizabeth, quando a família real estava em luto. O que explica porque, apesar de sorridentes, tanto o Rei e a Rainha de Consorte, como o príncipe e a princesa de Gales aparecem vestidos de preto.

O período oficial de luto da família real terminou na última terça-feira, em 27 de setembro, e a Família Real já recebeu mais de 50.000 cartas de condolências após a morte da rainha Elizabeth.

Segundo o Instagram da família real, uma equipe de correspondência pequena, mas dedicada, está cuidadosamente classificando, lendo e respondendo às mensagens à medida que chegam.

Membros da família real retomaram as suas funções, após período oficial de luto

Desde a última terça-feira, membros da família real retomaram suas funções e vimos fotos deles em ação. O rei Charles foi fotografado lidando com papéis da icônica Red Box, enquanto o príncipe William e a princesa Kate embarcaram em uma viagem ao País de Gales, para visitar diferentes comunidades e instituições de caridade.

Um relatório do Good Morning America disse que o príncipe William expressou que “a manifestação de apoio do público impulsionou a família real em meio a sua dor”.

O conde e a condessa de Sussex, príncipe Harry e Meghan Markle, também estão se movimentando e foram vistos procurando uma nova mansão na Califórnia, em Hope Ranch, onde imóveis de luxo chegam a custar até 120 milhões de reais, segundo o jornal Santa Barbara News Press.