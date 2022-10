“Pantanal”: Cena final de Alcides e Maria Bruaca foi modificada no remake

A última semana de “Pantanal” começou e, na sexta-feira (07), o público vai acompanhar o desfecho de muitos personagens, como Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré), que vão terminar a novela juntos e felizes.

Mas, antes de partirem para o Paraná, onde a ex-esposa de Tenório (Murilo Benício) possui terras, o casal fará uma aparição inesperada no casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes), diferente do que aconteceu na versão original da trama, em 1990.

Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, o autor Bruno Luperi preferiu mudar a cena final da trama e deixar o casal comparecer ao casamento, já que eles viveram durante muito tempo na fazenda do rei do gado e não fazia sentido deixarem o Pantanal sem uma despedida digna.

Último casamento de "Pantanal" reúne elenco da novela (Divulgação/Globo)

Como também sabemos, o enterro de José Leôncio também foi adaptado aos novos tempos. Na cena, Tadeu (José Loreto), José Lucas (Irandhir Santos) e Jove (Jesuíta Barbosa) não surgem mais dando uma salva de tiros, como ocorreu na produção da TV Manchete.

“Eu tirei (a salva de tiros), isso aí não tem mais no texto, mas tinha na primeira versão. E, na última vez que fui ao Rio, o Irandhir me contou de uma ideia que eles tiveram no bastidor. Ele disse: ‘Dentro de tudo o que eles viveram, eu queria fazer assim. O que você acha? Acho que isso seria o tiro dessa versão’. Eu falei: ‘É isso. Não tinha pensado, mas agora é e vai ser. Esse é o ‘tiro’ que nosso Pantanal vai dar’”, , contou o autor.

A última cena de Tenório

Em cenas que vão ao ar a partir desta segunda-feira (03), o grileiro será assassinado durante o embate contra Alcides (Juliano Cazarré) e Zaquieu (Silvero Pereira). Juntos, eles vão de barco para a fazenda do vilão e ficam de tocaia para capturá-lo.

Na última semana de "Pantanal", Alcides (Juliano Cazarré) fica na mira de Tenório (Murilo Benício) (Divulgação/Globo)

Ao perceber que Alcides está disposto a passar a noite esperando seu alvo passar por ali, o peão considera desistir, com medo de sucuri, onça, ariranha e jacaré. Mas o amigo está decidido e acaba por convencê-lo a seguir até o fim do plano e, quando Tenório aparece, o namorado de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) empurra o barco para longe, surpreendendo o ex-patrão.

No encontro com o vilão, o namorado de Maria Bruaca está ao lado do amigo e, rapidamente, verá Tenório com uma arma. Mas, na briga, Zaquieu consegue distrair o grileiro e Alcides aproveita para atingi-lo com uma lança. Por fim, ele será morto e , em seguida, será jogado no rio para servir de lanche para as piranhas.

