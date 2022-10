Jojo Todynho falou sério e processou Nego Di por gordofobia

Jojo Todynho mostrou que não estava brincando quando disse que Nego Di seria processado, após ele debochar de um ensaio feito pela famosa para a revista Glamour, inspirado no live-action de “A Pequena-Sereia”. Pelas redes sociais, a cantora confirmou que vai enfrentar o humorista e ex-BBB na justiça.

Em uma série de vídeos postados nos stories do Instagram, Jojo disse que já entrou com a ação judicial contra as piadas gordofóbicas de Nego Di, e agora o caso está na justiça: “Deixa eu falar uma coisa pra vocês, um pedido: não fiquem me mandando coisa de Nego Di não. As medidas contra ele estão sendo tomadas, da melhor forma: na justiça”.

Em seguida, ela disse que Nego Di deveria parar de se preocupar com a vida dela e focar em trabalhar: “Inclusive, estou ajudando as milhares de pessoas que ele deu o golpe. Ao invés dele estar preocupado com a minha vida, porque eu estou trabalhando, multiplicando meus bens, ele tinha que estar preocupado em trabalhar e ressarcir as pessoas que ele causou dano (...) É por isso que eu já tomei as medidas”.

Jojo Todynho posa com novo cabelo e diz que é quem ela quer ser (Reprodução/@jojotodynho)

Por fim, Jojo Todynho concluiu dizendo que está esperando o humorista ir até a delegacia: “Tô esperando ele ir lá na delegacia, fazer a denúncia que ele falou que ia fazer, sobre ameaça. Não vai, gente. Ele não sai nem de casa porque tá todo encalacrado. Ele não pode nem andar na rua”.

O início da treta entre os famosos

Antes da ação judicial, Jojo Todynho registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o humorista, que fez comentários sobre o corpo da vencedora de “A Fazenda 12″. Em um post do Instagram, Nego Di criticou a capa da revista Glamour: “Por que o brasileiro estraga as coisas? Mistura tudo, tá todo mundo aí: Pequena Sereia, Pinóquio, Gepeto. Não estão vendo? Ela engoliu todo mundo”, disse ele.

Antes de abrir o Boletim de Ocorrência, Jojo Todynho disse aos seus fãs, por meio do Instagram, que “preconceituosos não passarão” e informou que procurou sua advogada para tomar as devidas providências, entre elas derrubar o vídeo de Nego Di.

Segundo Nathalia Azevedo, que é a advogada de Jojo Todynho, uma ação judicial contra os autores dos comentários preconceituosos também seria aberta: “A Jojo não está sozinha. Ela tem assessoria jurídica, tem a mim como advogada, e todas as medidas estão sendo tomadas para defesa dos seus interesses”.

Já Nego Di, que tirou o vídeo do ar, usou as redes sociais para se defender:”Eu não ofendi ninguém e não fui gordofóbico. Só achei que estava mais para Barney do que para ‘Pequena Sereia’”, comentou o famoso, que, desta vez, falou de outro personagem dos desenhos infantis, que um dinossauro roxo.

Jojo respondeu as falas do ex-BBB

Em suas redes sociais, Jojo Todynho não ficou quieta. Usando os stories, a famosa disse que não estava preocupada com os comentários de Nego Di e detonou o ex-BBB.

“Olha o patamar de vida que eu estou! Vocês acham que eu vou ficar preocupada com o que Nego Di fala? Pelo amor de Deus gente, esse fud*d* toma um processo vai ter que vender o c* para pagar”, comentou a apresentadora do Multishow, que ainda mandou beijos para o famoso: “Beijo para você Nego Di. Muita luz para você”.

