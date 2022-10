“Encontro”: Isabel Teixeira entrega cena preferida e erro durante a gravação

A última semana do remake de “Pantanal” chegou e os programas da Globo, como o “Encontro com Patrícia Poeta”, estão se despedindo da novela e convidando parte do elenco para comentar sobre os bastidores do folhetim, que é uma das grandes audiências da Globo.

Nesta segunda-feira (03), Isabel Teixeira, que interpreta Maria Bruaca no remake, gravou um vídeo revelando qual foi a cena que mais gostou de fazer durante o período que esteve vivendo a esposa de Tenório (Murilo Benício). Por vídeo, a atriz deixou claro que era muito difícil cumprir o desafio: “Vocês me deram o desafio de eu escolher uma cena para comentar. Uma cena que eu tenha gostado, que eu tenha aprendido alguma coisa, uma cena engraçada de fazer. Esse desafio é bem complicado”, começou ela.

“Muito difícil nesta reta final. Você vai pensar que existem cenas tão importantes para mim, de aprendizado. A cena da tortura do Alcides, que foi gravada em tanto tempo, como ela foi importante para mim. Foi incrível! Mas, essa não foi essa a minha escolha”, concluiu a artista.

LEIA TAMBÉM: “Pantanal”: Morte de Tenório abre a última semana do remake na Globo

Em seguida, Isabel Teixeira disse para a audiência do “Encontro” que uma cena de Bruaca e Tenório indo dormir era a sua preferida e explicou o motivo: “Eu escolhi uma que chamamos de cena de passagem, que é uma entre Tenório e Maria Bruaca, onde a gente percebeu que é uma das poucas onde eles demonstram como foi esse cotidiano deles. Quando a gente entendeu, na construção desses personagens, que eles tiveram um amor, que depois se desgastou, se deturpou e a Maria começou a achar normal o que não era”.

Por fim, ela explicou que a cena de “Pantanal” tem um pequeno erro, que passou despercebido pelos fãs da novela da Globo: “Eles estão falando sobre Guta e Tadeu, mas a gente fez essa coreografia. Tudo aqui está coreografado. Então, eles estavam montando a cama e eu e o Murilo estávamos ensaiando essa cena, tudo sincronizado. A ideia era apagar a luz juntos, mas eu não consegui”.

LEIA TAMBÉM: “Pantanal”: Aline Borges assume qual foi o maior erro de Zuleica na novela