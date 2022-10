Confinados em “A Fazenda 14”, famosos não votaram e terão prazos para cumprir

Neste domingo (02), os brasileiros votaram para presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. No entanto, os famosos confinados em “A Fazenda 14″ não foram às urnas e terão que correr contra o tempo para justificar.

Mesmo confinados em um reality show, as celebridades terão que arcar com os prazos e consequências de faltar ao primeiro turno das eleições de 2022. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quem não compareceu às urnas pode justificar o foto pelo aplicativo e-Título e o prazo para isso é de 60 dias após o dia da eleição.

Peões enfrentam a segunda roça em "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

Outra maneira que os peões podem justificar a ausência no primeiro turno é pelo sistema Justifica disponível nos portais da Justiça Eleitoral ou pelo formulário “Requerimento de Justificativa Eleitoral , que está disponível após a eleição e deve ser entregue em qualquer cartório eleitoral ou enviado pelo correio à zona eleitoral responsável pelo título.

Além das justificativas, os peões que estão confinados em “A Fazenda 14″ precisam anexar documentos que comprovem o motivo. Em seguida, o documento será analisado pela autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título.

LEIA TAMBÉM: Proibidos de falar em “A Fazenda 14″: Peões já deram sinais em quem votariam

Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado de "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

Caso o motivo pela falta do eleitor no dia da votação for aceito, ele terá isso em seu histórico do título eleitoral. No entanto, se houver uma negativa, o pagamento da multa deverá ser efetuado.

Seguindo o cronograma do reality show e do período eleitoral, os prazos não devem ser cumpridos pelos finalistas do programa apresentado por Adriane Galisteu, pelo menos os do primeiro turno, que encerra o período de justificativa em 1 de dezembro, quando o reality ainda estará no ar. Já a justificativa do segundo turno deve ser feita até janeiro de 2023, quando o vencedor da temporada já será conhecido.

Apresentado por Adriane Galisteu, o reality show “A Fazenda 14″ é exibido diariamente no horário nobre da Record TV.

LEIA TAMBÉM: Programa de Jojo Todynho na TV ganhou data de estreia; confira