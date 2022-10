Ana Maria Braga chama personagem de “Pantanal” de fofoqueira e web reage

A atriz Paula Barbosa, que interpreta a Zefa no remake de “Pantanal”, foi tomar café com Ana Maria Braga e acabou ouvindo da apresentadora do “Mais Você” que sua personagem é a fofoqueira da trama.

“Quando te chamaram para esse papel, você sabia que a Zefa seria tão fofoqueira?”, questionou a dona do matinal, deixando a atriz aparentemente encabulada.

Rapidamente, Paula Barbosa, que é neta do autor Benedito Ruy Barbosa, responsável pela versão original de “Pantanal”, conseguiu contornar a pergunta: “Eu lembrava mais da imagem, da coisa lúdica da novela, eu era muito nova. Então, eu fui ver aquilo que tem da primeira versão na internet. Logo, a Zefa foi uma personagem que tinha me marcado. Não sei, ela era muito carismática, então, ela também foi muito comentada na época”.

Em seguida, a famosa contou que levou novas camadas para a cozinheira, mas não revelou qual: “Eu fiquei muito feliz. Agora, começamos a gravar com obra fechada. Então, diferente da primeira vez, que os atores não sabiam o que iria acontecer, agora nós sabíamos e pudemos trazer mais camadas”, falou ela no café da manhã do “Mais Você”.

Nas redes sociais, os fãs comentaram a participação de Paula Barbosa no programa de Ana Maria Braga e uma disse que a atriz precisava comer: “Ô Zefa, enquanto a Ana fala, coloca um pedaço de bolo na boca, mulher”. Uma segunda enalteceu o elenco da novela de Bruno Luperi: “A sintonia dos atores nas cenas , foi a chave do sucesso da novela”. Já um terceiro disse que a neta de Benedito Ruy Barbosa transmitia toda leveza e carisma da Zefa.

Voltando ao “Mais Você”, Ana Maria também comparou a personagem e a atriz: “Diferente da Zefa, você é uma pessoa mais recatada e contida”, relatou a veterana.

No entanto, Paula respondeu que ela e a cozinheira possuem algumas coisas em comum: “Com pessoas que já me conhecem há um tempo eu não sou tão assim. No começo, quando me perguntaram o que eu tinha da Zefa eu dizia que não tinha nada, mas eu acho que ao longo acabamos percebendo que há”, disse ela.

